Jadwal Piala Thomas 2026: Indonesia Vs Aljazair Jadi Laga Pembuka

Tim Thomas Indonesia siap debut di Denmark (PBSI)

Tim Thomas Indonesia menatap laga pembuka Grup D Piala Thomas 2026 dengan kesiapan penuh, namun tetap menjaga kewaspadaan saat menghadapi Aljazair di Forum Horsens, Denmark, Jumat (24/4) waktu setempat.

Kapten tim Fajar Alfian memastikan skuad Merah Putih berada dalam kondisi optimal setelah menjalani rangkaian persiapan, termasuk dua kali menjajal arena pertandingan.

“Kondisi kami baik dan siap bermain di pertandingan besok lawan Aljazair,” ujar Fajar dalam keterangan resmi PP PBSI setelah sesi latihan, Kamis.

Meski Indonesia diunggulkan secara kualitas, Fajar menegaskan tim tidak ingin lengah, mengingat laga pembuka kerap menghadirkan tekanan tersendiri.

“Kami memang diunggulkan tapi tidak boleh menganggap enteng lawan. Laga pertama pasti tidak mudah dan sangat penting,” katanya.

Indonesia memiliki catatan positif saat terakhir bertemu Aljazair pada fase grup Piala Thomas 2020 di Aarhus dengan kemenangan telak 5-0. Namun, situasi turnamen yang berbeda membuat tim pelatih tetap menekankan fokus dan konsistensi permainan sejak awal.

Pada edisi kali ini, Indonesia mengandalkan Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie di sektor tunggal, yang turut diperkuat pemain muda seperti Alwi Farhan dan Mohammad Zaki Ubaidillah.

Di sektor ganda, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi tumpuan utama. Indonesia juga memiliki opsi tambahan melalui pasangan non-pelatnas Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani serta duet muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Indonesia akan menghadapi jadwal yang menuntut konsistensi sejak fase grup. Setelah melawan Aljazair, tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Thailand pada 26 April, sebelum menutup fase grup melawan Prancis pada 28 April.