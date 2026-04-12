Jadwal Playoff BJK Cup 2026: Indonesia Berpotensi Hadapi Prancis hingga Brasil

Tim nasional tenis putri Indonesia sukses mengamankan tiket promosi ke babak playoff Piala Billie Jean King (BJK) 2026. Kepastian ini didapat meski Skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 1-2 pada laga pamungkas Grup I Zona Asia/Oseania yang berlangsung pada akhir pekan lalu.

Satu-satunya poin kemenangan Indonesia dalam laga tersebut disumbangkan oleh petenis tunggal putri, Janice Tjen. Tampil impresif, Janice sukses menundukkan wakil Thailand, Anchisa Chanta, dalam dua set langsung 6-2, 6-4 yang diselesaikan dalam durasi 1 jam 30 menit.

Namun, kekalahan di partai tunggal pertama membuat kedudukan imbang dan harus ditentukan melalui partai ganda.

Pada partai penentu ini, kapten tim Indonesia melakukan rotasi. Alih-alih menurunkan pasangan andalan Janice Tjen/Aldila Sutjiadi yang selalu bermain di empat laga sebelumnya, tim menurunkan duet Anjali Kirana Junarto dan Meydiana Laviola Reinnamah. Pasangan muda ini akhirnya harus mengakui ketangguhan ganda Thailand dan takluk dua set langsung dengan skor 2-6, 4-6.

Diuntungkan Kekalahan Korea Selatan

Kekalahan 1-2 dari Thailand menempatkan Indonesia di urutan kedua klasemen akhir Grup I Zona Asia/Oseania, tepat di bawah Thailand yang keluar sebagai juara grup karena kalah head to head.

Posisi runner-up Indonesia ini dipastikan aman setelah rival terdekat mereka, Korea Selatan, di luar dugaan menelan kekalahan 1-2 dari tuan rumah India pada laga lainnya. Sesuai regulasi turnamen, dua tim teratas berhak promosi ke babak selanjutnya.

Sebagai runner-up grup, Indonesia berhak tampil di babak playoff yang dijadwalkan berlangsung pada 20-22 November 2026 mendatang.

Pada fase krusial ini, Indonesia bersiap menghadapi ujian berat melawan tim-tim tangguh dari berbagai zona lain yang juga telah memastikan lolos, di antaranya Argentina, Brasil, Swedia, Prancis, dan Hungaria.