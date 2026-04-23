Jadwal Semifinal FA Cup: Chelsea Vs Leeds, Man City Jajal Soton

Jumat, 24 April 2026 - 05:05 WIB

Kompetisi Piala FA 2025/26 telah memasuki fase semifinal, dengan empat tim akan memperebutkan tiket ke partai final.

Tiga tim dari kompetisi tertinggi Inggris yaitu Chelsea, Leeds United, dan Manchester City berhasil lolos ke empat besar.

Sedangkan Southampton menjadi satu-satunya klub dari divisi Championship yang melangkah jauh di kompetisi ini.

Berdasarkan hasil undian yang dilakukan usai laga perempat final pada awal bulan ini, Chelsea dijadwalkan menghadapi Leeds United. Sementara itu, Manchester City akan berjumpa Southampton dalam duel semifinal lainnya.

Trofi FA Cup (Foto:FA)

Seluruh pertandingan semifinal akan digelar di Stadion Wembley pada 25 dan 26 April 2026 dengan format satu leg.

Sistem ini membuat setiap tim dituntut tampil maksimal karena tidak ada kesempatan memperbaiki hasil di leg kedua.

Chelsea dan Manchester City menjadi dua tim yang paling diunggulkan melangkah ke final. The Blues tampil impresif di perempat final setelah membantai Port Vale dengan skor telak 7-0.

Namun, Chelsea sedang dalam situasi yang buruk karena baru saja memecat pelatih mereka, Liam Rosenior meski baru melatih tim tersebut kurang lebih 3,5 bulan.

Di sisi lain, Manchester City menunjukkan kekuatan mereka dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Liverpool.

Pasukan Pep Guardiola tersebut saat ini sedang on fire setelah merebut puncak klasemen Liga Inggris dari Arsenal.

Meski demikian, Leeds United dan Southampton berpotensi menghadirkan kejutan. Leeds melaju ke semifinal usai menyingkirkan West Ham United lewat adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit.

Keberhasilan ini menjadi semifinal Piala FA pertama Leeds sejak 1987.

Adapun Southampton juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka sukses menumbangkan Arsenal dengan skor 2-1 di babak perempat final, membuktikan kemampuan bersaing melawan tim besar.

Jadwal semifinal Piala FA 2025/26:

Sabtu, 25 April 2026

• Manchester City vs Southampton (23.15 WIB)

Minggu, 26 April 2026

• Chelsea vs Leeds United