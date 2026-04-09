Jadwal Super League Pekan ke-27, Persija Kedatangan Persebaya, Persib Ditantang Bali United

Rangkaian laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 akan bergulir mulai Jumat (10/4) hingga Minggu (12/4) bakal menghadirkan dua pertanyaan menarik yakni bisakah Persija Jakarta menciptakan momentum kebangkitan dan pemuncak klasemen Persib Bandung menjaga tren positif yang tengah mereka jalani.

Persija memasuki pekan ke-27 dengan sedikit beban berupa catatan nirmenang dalam tiga penampilan terakhir mereka, yang hanya berbuah dua hasil seri dan satu kekalahan.

Tim besutan Mauricio Souza itu tentu ingin segera keluar dari rangkaian hasil negatif tersebut dan bangkit kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4) mulai pukul 19.00 WIB.

Tiga hasil negatif yang diderita Persija membuat Macan Kemayoran menjauh dari jalur juara. Mereka kini menghuni posisi ketiga dan tertinggal sembilan poin dari Persib yang telah mengoleksi 61 poin.

Persib Jaga Keangkeran GBLA

Bagi Persib, laga pekan ke-27 bakal menjadi kesempatan untuk terus menumbuhkan kepercayaan diri mewujudkan hattrick juara kasta tertinggi Indonesia.

Tim besutan Bojan Hodak itu akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/4) mulai pukul 19.00 WIB.

Pasukan Maung Bandung jelas punya modal positif setelah menang di kandang Semen Padang, memperpanjang tren tak terkalahkan dalam 13 laga terakhir.

Borneo FC Belum Menyerah

Di antara dua seteru klasik itu terdapat Borneo FC, tim yang tengah berada di posisi kedua klasemen dan sudah mengumpulkan 57 poin. Borneo memperoleh jadwal yang relatif lebih mudah pada pekan ke-27, sebab mereka bakal menjamu tim juru kunci PSBS Biak di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (11/4) mulai pukul 19.00 WIB.

PSBS tiba di Samarinda dengan beban di dalam dan luar lapangan. Di dalam lapangan mereka tak pernah menang dalam sembilan laga terakhir dan di luar lapangan, PSBS begitu kencang diterpa isu masalah finansial.

Rangkaian pekan ke-27 Super League bakal dibuka di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, di mana tuan rumah PSIM Yogyakarta bakal menjamu PSM Makassar mulai pukul 15.30 WIB.

Berikut jadwal lengkap BRI Super League 2025/2026 pekan ke-27 (dalam WIB):

Jumat (10/4)

15.30 PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar

19.00 Persita Tangerang vs Arema FC

Sabtu (11/4)

15.30 Madura United vs Persik Kediri

19.00 Borneo FC Samarinda vs PSBS Biak

19.00 Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

19.00 Persijap Jepara vs Bhayangkara FC

Minggu (12/4)

15.30 Persis Solo vs Semen Padang

19.00 Malut United vs Dewa United

19.00 Persib Bandung vs Bali United