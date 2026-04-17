Jadwal Super League Pekan ke-28: Borneo FC Siap Pepet Persib!

Persib Bandung ditantang Dewa United, sedangkan Borneo FC menghadapi PSM Makassar pada pekan 28 BRI Super League yang diagendakan berlangsung Jumat (17/4) hingga Senin (20/4).

Persib dijadwalkan akan bertandang ke markas Dewa United di Stadion Banten Internasional, Serang, Senin (20/4) pukul 19.00 WIB.

Persib berusaha melanjutkan tren kemenangan setelah di dua pertandingan sebelumnya mampu mengemas kemenangan, masing-masing atas Semen Padang dan Bali United.

Selain itu, kemenangan juga bisa membuat Persib mempertahankan posisi pertama klasemen sementara Super League setelah kini mengumpulkan 64 poin dari 27 laga, unggul empat poin atas Borneo FC di peringkat kedua.

Di sisi lain, Dewa United pun mencatatkan tren positif dalam tiga pertandingan terakhir dengan mengemas dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Bertindak sebagai tuan rumah, tentu Dewa United ingin memaksimalkan pertandingan ini dan menjaga asa mereka bersaing di papan atas klasemen sementara.

Saatnya Borneo Merapat

Sementara itu, Borneo FC akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (18/4) pukul 19.00 WIB.

Borneo FC dipastikan ingin kembali mencatatkan kemenangan setelah pada dua pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan Madura United dan PSBS Biak.

Kemenangan juga dapat membuat Borneo FC terus memberikan tekanan kepada Persib Bandung setelah kini Pesut Etam menempati tempat kedua dengan 60 poin dari 27 laga.

PSM Makassar pun tengah dalam momentum positif setelah pada pekan sebelumnya berhasil mengemas kemenangan ketika bertandang ke markas PSIM Yogyakarta.

Berikut jadwal lengkap pekan 28 Super League:

Jumat (17/4)

Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta 15.30 WIB

Persebaya Surabaya vs Madura United 19.00 WIB

Sabtu (18/4)

Arema FC vs Persis Solo 15.30 WIB

PSBS Biak vs Persija Jakarta 19.00 WIB

PSM Makassar vs Borneo FC 19.00 WIB

Minggu (19/4)

Persik Kediri vs Persita Tangerang 15.30 WIB

Bali United vs Malut United 19.00 WIB

Senin (20/4)

Semen Padang vs Persijap Jepara 15.30 WIB

Dewa United vs Persib Bandung 19.00 WIB