Jadwal Super League Pekan ke-32: El Clasico Persija Vs Persib Jadi Sajian Utama

Laga klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. (Dok. IG Skor)

Ukuran Font Kecil Besar

Duel klasik Persija melawan Persib menjadi sorotan utama Super League pekan ke-32 pada Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Laga itu diprediksi menyita perhatian besar pecinta sepak bola nasional karena mempertaruhkan rivalitas panjang kedua tim dan penting dalam persaingan posisi klasemen menjelang akhir musim.

Persija ingin meraih poin penuh demi menjaga peluang finis di papan atas, sedangkan Persib berambisi tetap di jalur juara.

Pekan ini juga menghadirkan sejumlah pertandingan menarik seperti laga Jumat Semen Padang menjamu Persik Kediri di Stadion Haji Agus Salim, Padang, pukul 15.30 WIB.

Pada malam harinya, PSBS Biak akan menghadapi Dewa United pukul 19.00 WIB, sedangkan Sabtu akan diawali pertandingan Arema FC melawan PSM di Stadion Kanjuruhan, Malang, pukul 15.30 WIB.

Arema berusaha bangkit setelah hasil kurang memuaskan dalam beberapa laga terakhir, sedangkan PSM berupaya menjaga posisi di papan atas klasemen.

Masih pada hari yang sama, Persis akan menjamu Persebaya di Stadion Manahan mulai pukul 19.00 WIB. Persebaya datang dengan modal positif setelah mencatat tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Sedangkan Persis butuh kemenangan untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi kompetisi Indonesia.

Sementara itu pada Minggu Persita melawan Persijap pada pukul 15.30 WIB, sedangkan pada malam hari, PSIM menghadapi Malut United mulai pukul 19.00 WIB.

Pekan ke-32 ditutup Senin dengan dua pertandingan sekaligus, yakni Bali United versus Borneo FC dan Bhayangkara FC melawan Madura United, yang kickoff pukul 19.00 WIB.

Jadwal lengkap pekan ke-32 Super League:

Jumat, 8 Mei 2026

Semen Padang vs Persik Kediri (15.30 WIB)

PSBS Biak vs Dewa United (19.00 WIB)

Sabtu, 9 Mei 2026

Arema FC vs PSM Makassar (15.30 WIB)

Persis Solo vs Persebaya Surabaya (19.00 WIB)

Minggu, 10 Mei 2026

Persija Jakarta vs Persib Bandung (15.30 WIB)

Persita Tangerang vs Persijap Jepara (15.30 WIB)

PSIM Yogyakarta vs Malut United (19.00 WIB)

Senin, 11 Mei 2026

Bali United vs Borneo FC (19.00 WIB)

Bhayangkara FC vs Madura United (19.00 WIB)