Jadwal Super League Pekan ke-33: Persib-Borneo Berburu Gelar, Madura-Persis Saling Sikut Hindari Degradasi!

Pesepak bola Persib Bandung Patricio Matricardi (kedua kanan) berselebrasi dengan rekan setim usai mencetak gol ke gawang PSIM Yogyakarta pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Senin (4/5/2026). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Persib Bandung bisa mengunci gelar di pekan ke-33 Super League 2025/2026 pada Minggu (17/5/2026) mendatang.

Syaratnya memang agak berat, selain harus menang melawan PSM Makassar, Maung Bandung harus memastikan bahwa Borneo FC terpeleset saat melawan Persijap Jepara di hari yang sama.

Persib harus berjuang ekstra keras melawat ke markas PSM. Selain bertanding tanpa dua pemain kunci, Federico Barba dan Luciano Guaycochea, Maung Bandung tak akan didampingi Bojan Hodak dari pinggir lapangan yang absen karena akumulasi kartu kuning.

Akan tetapi, kemenangan maha penting atas Persija pada el clasico minggu lalu jadi suntikan berharga untuk Marc Klok dan kawan-kawan untuk menuntaskan musim ini dengan kemenangan dan trofi juara untuk ketiga kali secara beruntun.

Borneo FC terus menekan

Di sisi rival, Borneo FC akan tandang ke markas Persijap Jepara pada hari yang sama.

Setelah memastikan diri tetap berada di kasta tertinggi, tim berjuluk Laskar Kalinyamat tersebut akan berjuang keras mempersembahkan kemenangan di depan suporter sendiri.

Namun Borneo FC sedang bergantung dengan magis Mariano Peralta. Winger "editan" terus menunjukkan skill dewanya untuk membawa Borneo terus menempel Persib dalam persaingan juara musim ini.

Degradasi tetap seru

Tidak hanya dalam perebutan juara, dua tim yakni Madura United dan Persis Solo juga akan berjuang keras agar tidak turun kasta.

Madura sementara ada di posisi ke-15 dengan 32 poin akan melawan PSIM Yogyakarta pada hari Minggu nanti.

Kemenangan akan membuat Sape Kerrab menjauh dari Persis yang sementara berjarak empat poin.

Misi sulit harus dihadapi Laskar Sambernyawa yang akan menantang Dewa United pada Sabtu nanti.

Kekalahan di laga ini dan Madura bisa mengunci tiga poin akan membuat mereka menuju Championship musim depan.

Sebelumnya ada beberapa pertandingan yang menarik untuk ditunggu yakni Semen Padang melawan Persebaya Surabaya dan PSBS Biak melawan Arema FC pada Jumat nanti.

Persik Kediri akan menantang Persija Jakarta pada Sabtu mendatang dilanjutkan dengan duel Malut United melawan Persita Tangerang.

kemudian ada duel Bali United melawan Bhayangkara FC pada hari Minggu.

Jadwal Lengkap Super League pekan ke-33:

Jumat, 15 Mei 2026

Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Stadion H Agus Salim, 15.30 WIB.

PSBS Biak vs Arema FC, Stadion Sultan Agung, 19.00 WIB.

Sabtu, 16 Mei 2026

Persik Kediri vs Persija Jakarta, Stadion Brawijaya, 15.30 WIB.

Persis Solo vs Dewa United, Stadion Manahan, 19.00 WIB.

Malut United vs Persita Tangerang, Stadion Kie Raha, 19.00 WIB.

Minggu, 17 Mei 2026

Bali United vs Bhayangkara FC, Stadion Kapten I Wayan Dipta, 15.30 WIB.

Persijap Jepara vs Borneo FC, Stadion Gelora Bumi Kartini, 19.00 WIB.

PSIM Yogyakarta vs Madura United, Stadion Sultan Agung, 19.00 WIB.

PSM Makassar vs Persib Bandung, Stadion Gelora BJ Habibie, 19.00 WIB.