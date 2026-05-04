Jadwal Ulang Pemeriksaan Green SM, Penyidik Dalami Peran Korporasi dalam Tragedi KA Bekasi

Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap manajemen perusahaan taksi listrik Green SM terkait kasus kecelakaan kereta beruntun di Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Pemeriksaan yang semula dijadwalkan lebih awal kini digeser menjadi Selasa (5/5/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penjadwalan ulang dilakukan seiring kebutuhan penyidik untuk memperdalam alat bukti serta memperkuat konstruksi hukum dalam kasus tersebut.

“Perkembangan pemeriksaan saksi terkait kecelakaan kereta api, saksi dari perusahaan Green SM ditunda sampai hari Selasa,” kata Budi kepada wartawan, Senin (4/5/2026).

Selain dari pihak Green SM, penyidik juga akan memeriksa unsur lain yang diduga berkaitan dengan operasional transportasi, termasuk petugas pengawas dan bagian telekomunikasi dari PT KAI. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan.

Menurut Budi, proses penyidikan kini telah memasuki tahap pendalaman dengan rangkaian kegiatan mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, hingga analisis rekaman CCTV.

"Ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kami sudah melakukan cek TKP, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta pendalaman CCTV,” ujarnya.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 24 saksi dari berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, operator kereta, hingga petugas teknis di lapangan. Fokus utama penyidikan saat ini adalah menyinkronkan data lapangan dengan rekaman visual untuk mengurai kronologi kejadian secara utuh.

Sementara itu, pengemudi taksi listrik berinisial RRP yang terlibat dalam peristiwa tersebut masih berstatus saksi. Polisi juga masih menunggu hasil analisis dari tim Puslabfor Polri terkait dugaan gangguan teknis sebelum tabrakan terjadi.

Insiden kecelakaan yang melibatkan rangkaian KRL Cikarang Line itu sebelumnya menelan 16 korban jiwa dan menyebabkan 90 orang lainnya luka-luka, yang seluruhnya telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi untuk mendapatkan perawatan.