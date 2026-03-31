Jaga Harga Barang dan Jasa, Pengamat: Sudah Benar Pemerintah tak Naikkan BBM

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku efektif mulai Sabtu, 1 November 2025. (Foto: Inilah.com)

Ukuran Font Kecil Besar

Beban masyarakat bakal semakin berat jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun nonsubsidi. Masyarakat khususnya kelas bawah, nasibnya semakin terpuruk karena kenaikan harga barang dan jasa dampak BBM.

Pengamat energi dari Universitas Padjajaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, merupakan kabar baik. Langkah ini dianggap tepat untuk meredam kenaikan harga alias inflasi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. "Saya kira sudah tepat, hal ini untuk mengurangi ketidakpastian," kata Yayan dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurut Yayan, keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi menjadi kabar baik karena menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi penurunan daya beli dalam situasi ekonomi menantang.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mampu membantu menjaga stabilitas makroekonomi, terutama dalam menahan laju inflasi sekaligus meredam gejolak ekonomi yang dipicu kenaikan harga barang impor akibat meningkatnya biaya logistik global.

Lebih lanjut, Yayan menilai langkah afirmatif pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan ruang stabilisasi ekonomi nasional, sekaligus menjadi bantalan bagi masyarakat hingga krisis energi global yang berlangsung dapat segera mereda.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat terus dipertahankan dalam jangka waktu tertentu guna menjaga ketahanan ekonomi nasional, sembari menunggu kondisi global membaik dan tekanan terhadap sektor energi perlahan mereda.

"Saya sangat apresiasi affirmative action ini. Semoga bisa bertahan hingga krisis energi global ini cepat berakhir," imbuh Yayan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, tidak mengalami kenaikan.

Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi," kata Prasetyo.

Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian," terangnya.

Pemerintah berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus meredam kekhawatiran terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat berkembang.