Jaga Harga Pangan, Gubernur Khofifah Tinjau Pasar Murah Bondowoso

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meninjau pasar murah dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras. Sekaligus rangkaian HUT Ke-78 Pemprov Jatim yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Bondowoso.

"Melalui pasar murah ini kami berharap menjadi penetrasi pasar terutama untuk komoditas beras. Yang mana kita tahu harga beras baik medium maupun premium belakangan sedang di atas harga eceran tertinggi (HET) di pasaran," ujar Gubernur Khofifah dalam keterangan tertulisnya di Bondowoso, Sabtu (16/9/2023).

Menurut dia, kenaikan harga beras disebabkan karena naiknya harga gabah kering giling (GKG) dan gabah kering panen (GKP) sejak masuk ke tempat penggilingan padi. Kenaikan tersebut membuat end product yang sampai ke masyarakat mengalami kenaikan hingga di atas HET.

"Tapi yang perlu juga kami sampaikan bahwa sampai saat ini stok beras di Jatim sangat aman. Stok beras kita bahkan aman sampai akhir tahun," kata Gubernur Khofifah.

Dia mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di banyak wilayah dan membuat Jawa Timur harus menyuplai beras ke wilayah Sumatera dan Sulawesi Selatan.

Hal itu karena biasanya Jatim menyuplai 16 provinsi di luar Sulawesi Selatan dan di luar Sumatera. Bahkan saat ini Riau dan Bangka Belitung juga disuplai dari Jatim.

"Ini yang harus saya sampaikan, sebagai bangsa maka stok logistik semestinya kita bisa berbagi suplai dengan provinsi lainnya. Kalau beras dari Ngawi, memang biasanya mereka suplai ke Food Station di Jakarta. Bahkan banyak pedagang beras di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mengambil beras dari Jatim," ujar Gubernur Khofifah.

Meski demikian, lanjut dia, kenaikan harga gabah kering giling dan gabah kering panen yang ada di penggilingan harus membawa manfaat bagi petani.

"Nilai tambahnya dipastikan bisa dinikmati oleh petani, karena sebetulnya pelampauan harga beras di Jatim ini bukanlah harga yang tertinggi jika dibandingkan di provinsi lain, baik Jawa maupun luar Jawa," kata Gubernur Khofifah.

Dia menambahkan, pasar murah serupa juga digelar Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim di berbagai tempat. "Ini sudah kami lakukan di berbagai tempat. Lewat pasar murah ini kami harapkan mampu meringankan beban masyarakat," tutur Gubernur Khofifah.

Dalam giat pasar murah yang digagas oleh Pemprov Jatim bersama Bulog ini dijual beberapa komoditas bahan pokok, di antaranya minyak goreng minyakita seharga Rp13.000 per pack, beras premium seharga Rp13.200 per kilogram, beras medium Rp10.200 per kilogram, gula pasir seharga Rp13.000 per kilogram, telur ayam ras Rp23.000 per kilogram serta beberapa produk IKM/UKM berupa komoditas pangan lainnya.

Perkembangan harga bahan pokok rata-rata di Kabupaten Bondowoso per tanggal 15 September 2023 masih di atas HET. Rinciannya beras medium Rp11.125 per kilogram, minyak goreng ​​​​​​minyakita Rp15.000, gula pasir Rp13.125 per kilogram dan telur ayam ras Rp25.250 per kilogram.