Jaga Ketahanan Pangan Saat Kemarau 'Godzilla' El Nino, Menteri Dody Siagakan 400 Pompa Air

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: ANTARA/Harianto).

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyiapkan 400 unit pompa air untuk mendukung pompanisasi pertanian dalam menghadapi kemarau akibat fenomena “Godzilla” El Nino. Semuanya dilakukan demi menjaga ketahanan pangan nasional.

Menteri Dody mengatakan, jumlah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus ditambah sesuai kebutuhan di lapangan agar distribusi air bagi sawah dapat berjalan optimal selama periode kemarau berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

"Banyak, kemarin pompa (yang disiapkan) 400 unit ya, tapi kita akan tambah terus. Jadi, sementara waktu 400 unit, tapi kita akan tambah terus," kata Menteri Dody di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Dia menegaskan, penyediaan pompa dilakukan dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Kementerian Pertanian guna menghindari tumpang tindih program, sehingga intervensi pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di setiap daerah, utamanya sentra produksi padi.

"Karena Kementerian Pertanian juga menyiapkan barang yang sama. Jadi, kita juga enggak mau overlapping," kata Menteri Dody.

Menurut dia, pembagian peran antar-kementerian menjadi kunci agar masing-masing dapat fokus pada wilayah kerja yang berbeda tanpa terjadi duplikasi program dalam penyediaan sarana pompanisasi pertanian.

"Kita koordinasi terus. Mana yang Kementerian Pertanian kerjakan, kita enggak akan kerjakan di situ. Kalau kita kerjakan di situ, Kementerian Pertanian enggak akan kerjakan di situ," jelas Menteri Dody.

Selain penyediaan pompa air, Menteri Dody menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier guna memastikan air yang dialirkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh lahan pertanian yang membutuhkan.

"Cuma kalau kami, saya minta teman-teman jangan hanya pompa air tanah, tapi juga harus dibangun jaringan irigasi tersiernya sehingga air yang kita alirkan itu lebih efektif dan efisien untuk mengairi sawah," ucapnya.

Dengan adanya jaringan irigasi yang memadai, tambah Menteri Dody, distribusi air diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian, terutama di wilayah yang bergantung pada curah hujan.

"Harapan kami sawah-sawah tadah hujan itu minimum bisa panen setahun dua kali. Kalau bisa tiga kali, alhamdulillah," kata Menteri Dody.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyatakan pihaknya menggandeng Kementerian PU untuk memperbaiki jaringan irigasi dalam menghadapi ancaman kekeringan akibat potensi El Nino ekstrem.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipatif guna memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian tetap terjaga di tengah risiko penurunan curah hujan yang dapat mengganggu produksi pangan nasional.

Amran berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat ketahanan sektor pertanian melalui perbaikan infrastruktur irigasi sehingga distribusi air menjadi lebih efektif, sekaligus meminimalkan dampak kekeringan pada musim kemarau panjang.