Jaga Laut Indonesia, Menteri KP Trenggono Libatkan Kampus dan Pemda

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. (Foto: Antara/HO-Humas KKP)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui perluasan kerja sama dengan berbagai pihak.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola sektor kelautan yang menjadi salah satu fokus Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP resmi menjalin kerja sama strategis dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman serta enam pemerintah daerah pada 20 dan 27 April 2026.

Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah provinsi dan kabupaten di sejumlah wilayah strategis, mulai dari Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, hingga kawasan timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Papua Tengah, serta Kabupaten Banyuasin.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, menyebut pengawasan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan dukungan banyak pihak karena tantangan di lapangan semakin kompleks.

"Mengawal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bukanlah hal mudah. Banyak tantangan di lapangan, karena itu memperkuat mitra dalam kerja sama ini sangat penting agar kita bisa mencapai tujuan bersama," ujar Ipunk di Jakarta dikutip Kamis (30/4/2026).

Kerja sama dengan Unsoed juga akan berlangsung selama tiga tahun ke depan dengan fokus tambahan pada penguatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi dan kajian hukum yang relevan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga sumber daya kelautan.

KKP menilai sinergi lintas sektor menjadi penting untuk membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, mulai dari penguatan regulasi, penegakan hukum, hingga pengawasan langsung di lapangan.

Sejalan dengan arahan Menteri Trenggono, penguatan pengawasan laut menjadi bagian dari strategi ekonomi biru yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

Sebelum itu, KKP juga memperkuat pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan dengan menggandeng Korps Brimob Polri.

Kerja sama tersebut difokuskan pada pengendalian kontaminasi zat radioaktif di sepanjang rantai produksi perikanan. Kolaborasi lintas sektor ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk perikanan nasional.

Dengan kerja sama yang makin luas, KKP optimistis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah-wilayah strategis di seluruh Indonesia.