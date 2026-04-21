Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Minyakita, Bapanas Usulkan Aturan DMO Naik Jadi 60 Persen

Kemendag optimistis harga MinyaKita bisa terus turun hingga jelang Puasa-Lebaran 2025 nanti.

Untuk menjaga pasokan minyak goreng (migor) Minyakita, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan kenaikan porsi kewajiban pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dari 35 persen menjadi 60 persen.

Jika dikabulkan, menurut Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, persediaan Minyakita akan menguat sehingga harga minyak goreng (migor) dapat lebih stabil. "Kami usulkan BUMN pangan bisa sampai 60 persen DMO Minyakita, sehingga akan mempermudah pemantauan pemerintah terhadap distribusi ke pasar-pasar," kata Ketut di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Meski begitu, Ketut menyampaikan bahwa berdasarkan pantauan pemerintah di sejumlah pasar, tren harga minyak goreng rakyat merek Minyakita mulai turun. "Untuk Minyakita, harga sudah mulai turun. Memang sekarang ini serapan DMO itu dibagi juga untuk bantuan pangan," ujarnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rata-rata harga Minyakita secara nasional per 17 April berada di angka Rp15.982 per liter. Meskipun sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET), terdapat 28 provinsi yang memiliki rata-rata harga Minyakita sesuai HET.

Ketut mengatakan, berdasarkan laporan Kemendag, realisasi DMO Minyakita melalui BUMN pangan sebagai distributor lini 1 (D1) mencapai 228,2 ribu ton atau 50,07 persen.

Saat ini, Perum Bulog telah menyerap 182,7 ribu ton dan ID FOOD sebanyak 45,5 ribu ton sejak 26 Desember 2025 hingga 17 April 2026. "Minyakita bukan merupakan program subsidi pemerintah. Ini merupakan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi terlebih dahulu pasar minyak goreng domestik agar mendapatkan izin ekspor," jelasnya.

Ketut menjelaskan, pemenuhan realisasi distribusi DMO Minyakita yang minimal 35 persen ke BUMN tersebut telah dilaksanakan oleh 53 produsen secara nasional. Sementara itu, 10 produsen lainnya masih belum memenuhi batas minimal DMO 35 persen.

Dengan penguatan DMO Minyakita melalui BUMN, diharapkan distribusi dapat langsung menyasar pasar rakyat tanpa melalui distributor lini 1 dan 2, sehingga harga akhir lebih sesuai dengan HET Rp15.700 per liter.

"Kalau nanti usulan kita bahwa Bulog maupun ID FOOD memperoleh 60 persen DMO, itu akan lebih mudah kita melakukan pemantauan. Jadi, agar jejaringnya tidak terlalu panjang. Biasanya yang menyebabkan harga terlalu tinggi, dari produsen kemudian D1, D2. Seharusnya bisa langsung ke pengecer," beber Ketut.

Menurutnya, terdapat praktik marketing lepas dalam rantai pasok Minyakita yang ia temukan di lapangan. Hal ini menambah panjang alur distribusi dan membuat harga di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi.

Untuk itu, lanjut Ketut, pemerintah mengandalkan BUMN pangan agar dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga minyak goreng mengalami fluktuasi di 207 kabupaten/kota hingga minggu ketiga April 2026.

"Minyak goreng ini sebagai catatannya, peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten/kota. Pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten/kota, sekarang menjadi 207 kabupaten/kota. Jadi peningkatannya cukup banyak," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono.

Atas kondisi tersebut, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memberi perhatian lebih intensif serta melakukan intervensi guna meredam fluktuasi harga minyak goreng di seluruh daerah.