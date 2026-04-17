Jaga Swasembada Pangan Saat 'Godzila' El Nino, Harita Nickel Bina Petani di Sekitar Tambang

Kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan atau mencapai swasembada pangan dalam waktu cepat, tidak lepas dari peran banyak pihak, termasuk sektor swasta.

Sayangnya, belum banyak pelaku industri yang terlibat aktif dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Padahal, tantangan ke depan kian nyata dengan munculnya gelombang ‘Godzilla’ El Nino yang berpotensi memicu kemarau panjang sepanjang April-Oktober 2026. Dikhawatirkan berdampak kepada sektor pertanian.

Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman optimistis dampak El Nino tidak akan terlalu signifikan. Ia menyebut pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak jauh hari.

“Krisis pangan dunia karena ada El Nino, kita bisa hadapi. Indonesia alhamdulillah, negara lain waswas. Itu berkat kebijakan Bapak Presiden. Ingat, kita sudah swasembada protein dan karbohidrat. Protein Indonesia sudah cukup, bisa ekspor. Kemudian karbohidrat juga swasembada,” ujar Mentan Amran.

Khusus komoditas beras, dia meyakini, tidak akan ada persoalan dalam setahun ke depan. Persediaan beras yang dikelola Perum Bulog bahkan mencatat rekor tertinggi. Per 16 April 2026, stok mencapai 4,8 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok tersebut terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4,78 juta ton dan beras komersial sekitar 19,9 ribu ton. Sementara itu, realisasi pengadaan setara beras dari produksi dalam negeri telah mencapai 2,04 juta ton.

Capaian produksi pangan yang positif ini tentu tidak terlepas dari kontribusi sektor swasta. Salah satunya melalui program ketahanan pangan yang dijalankan Harita Nickel lewat Sentra Ketahanan Pangan Obi (SENTANI) sejak 2022.

Dukung Swasembada

CSR Program Development & Compliance Manager Harita Nickel, Muhammad Yuda Pranata, menjelaskan program SENTANI merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dirancang sebagai pusat pengembangan pertanian berkelanjutan.

Perusahaan memberikan pendampingan budidaya, dukungan sarana dan prasarana, hingga membuka akses pasar bagi petani lokal.

“Kami berharap program SENTANI menjadi percontohan pertanian berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harita Nickel terus mendampingi petani agar hasilnya berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah,” ujar Yuda.

Melalui program ini, kata dia, Harita Nickel menyalurkan bantuan berupa alat pertanian, bibit, serta edukasi dari hulu hingga hilir kepada kelompok tani di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut).

Darwan Aduhasan (33), petani asal Desa Buton, Pulau Obi, mengungkapkan permintaan komoditas pertanian yang masih tinggi. Bahkan di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan sektor pertanian memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan.

Untuk mendorong minat generasi muda, Darwan membentuk Kelompok Perintis Kedaulatan Pangan Obi (PELANGI) serta Koperasi Tani Bersatu Milenial. Kelompok ini menjadi pionir penguatan kedaulatan pangan di wilayah lingkar tambang, dengan misi mengubah persepsi bahwa pekerjaan layak hanya tersedia di sektor industri.

“Tujuannya adalah mengembalikan citra petani sebagai profesi yang bermartabat, mampu menghidupi keluarga, dan membiayai pendidikan. Itulah yang menjadi inspirasi saya secara pribadi,” ujarnya.

Kelompok PELANGI, awalnya beranggotakan 10 orang dari beberapa wilayah seperti Akegula, Buton, dan Laiwui. Mereka kemudian memperoleh program perluasan lahan seluas 10,5 hektare dengan potensi pengembangan hingga 21 hektare, menggunakan pendekatan pertanian ramah lingkungan berbasis pupuk organik.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Harita Nickel yang selama ini terlibat aktif dalam program pendampingan petani melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Melalui program ini, kami didampingi oleh para pendamping yang merupakan lulusan terbaik, termasuk dari IPB dan institusi lainnya,” ujar dia.

Sebagai informasi, program SENTANI melibatkan 30 anggota aktif yang terdiri dari kelompok tani, BUMDes, dan Pemerintah Desa Buton.

Selain SENTANI, Harita Nickel juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian lainnya, seperti Salam Kawasi di Desa Kawasi, Kabar Mapan di Desa Baru, Impresif di Desa Jikatamo, serta Obi Sehati di Kecamatan Obi Selatan.

Dukungan terhadap ketahanan pangan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Pulau Obi.