Jajal Arena Thomas Cup Denmark, Ginting: Oke Semua!

Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting mengaku tidak menemui kendala berarti saat menjajal lapangan di Forum Horsens, Denmark, dalam sesi latihan resmi menjelang Piala Thomas dan Uber 2026, Rabu.

Ginting mengatakan pengalaman tampil pada Piala Sudirman dan Piala Thomas dan Uber 2021 yang juga digelar di Eropa menjadi modal penting untuk mempercepat proses adaptasi terhadap karakter arena.

“Sejauh ini sih oke saja semua, tadi juga latihan sudah dapat ritmenya meskipun hanya sedikit waktu,” ujar Ginting dalam keterangan resmi PP PBSI yang diterima di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Kondisi arena di Horsens relatif tidak jauh berbeda dengan pengalaman sebelumnya, terutama dari sisi ukuran venue yang lebih kecil dibandingkan turnamen di Asia.

“Karena waktu 2021 juga Sudirman dan Thomas Uber, arenanya tidak begitu besar. Tidak seperti kalau turnamen-turnamen di Asia, jadi ya oke saja semua,” katanya.

Latihan Perdana

Tim Indonesia pada hari ini memang memanfaatkan sesi latihan terbatas untuk membaca karakter lapangan yang cenderung membuat shuttlecock melaju lebih cepat. Para pemain memprioritaskan penyesuaian ritme permainan dalam waktu singkat.

Di sektor ganda putri, Rachel Allessya Rose menyebut kecepatan shuttlecock menjadi perhatian utama dalam sesi latihan awal.“Hari ini coba lapangan hanya sebentar, tapi langsung terasa bolanya agak kencang. Itu yang harus cepat kami adaptasi,” ujar Rachel.

Sementara itu, pasangannya Febi Setianingrum memastikan faktor pencahayaan dan arah angin di dalam arena tidak menjadi kendala berarti.

Selain aspek teknis, kapasitas arena yang hanya sekitar 4.000 penonton diperkirakan akan menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih padat dan intens, sekaligus memberi keuntungan dari sisi dukungan suporter yang lebih terasa dekat.

Di sektor putra, Indonesia akan langsung menghadapi jadwal yang menuntut konsistensi sejak laga pembuka Grup D. Tim Merah Putih dijadwalkan melawan Aljazair pada 24 April, kemudian menghadapi Thailand pada 26 April, sebelum menutup fase grup melawan Prancis pada 28 April.

Komposisi tim putra memadukan pengalaman dan regenerasi, dengan Ginting dan Jonatan Christie sebagai andalan di tunggal, serta dukungan pemain muda seperti Alwi Farhan dan Mohammad Zaki Ubaidillah.

Sementara di sektor ganda, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi tumpuan utama, dengan tambahan opsi dari pasangan non-pelatnas Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani serta duet muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Di sektor putri, Indonesia tergabung di Grup C bersama Taiwan, Kanada, dan Australia. Tim Uber akan memulai laga menghadapi Kanada pada 25 April, dilanjutkan melawan Australia pada 26 April, dan Taiwan pada 28 April.