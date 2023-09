Jajal Mobil Idaman Lewat Test Drive di GIIAS 2021

Selama berlangsungnya gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, para pengunjung bisa merasakan langsung sensasi berkendara dari berbagai mobil yang turut serta dipamerkan pada program test drive yang bertempat di Loading Dock Hall 3-3A dan Loading Dock Hall 7, termasuk di antaranya mobil listrik.

Mobil-mobil listrik yang dapat dicoba oleh pengunjung adalah Hyundai Kona Electric, Hyundai Ioniq, MG ZS EV, Nissan Kick e-Power, dan All New Nissan Leaf.

Para pengunjung juga dapat mencoba kendaraan baru lain seperti Daihatsu All New Xenia, Daihatsu Rocky, Honda City Hatchback RS, Honda Brio, Honda CR-V, Hyundai Palisade, Hyundai Staria, Hyundai Santa Fe, Isuzu D-Max, Isuzu MU-X 4x4, KIA Seltos, KIA Sonet, KIA Grand Carnival, Mazda CX-9, Mazda CX-5, Mazda CX-3, New Pajero Sport, New Xpander Cross, New MG ZS, MG HS i-Smart, All New Ertiga, Suzuki XL 7, Toyota Veloz, Avanza, VW Tiguan Allspace, Wuling Cortez, dan Wuling Almaz.

Untuk mengikuti test drive, pengunjung hanya perlu mendaftar dan memilih jenis mobil yang ingin dikendarai melalui aplikasi GIIAS Auto360, setelah itu hanya perlu membawa bukti registrasi dari aplikasi dan ditunjukkan kepada panitia test drive.

Pengunjung yang akan test drive wajib memiliki SIM A aktif, menggunakan sabuk pengaman, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, batas kecepatan maksimal 40 km/jam dan dilarang untuk menggunakan telepon genggam saat mengemudi.

Baca Juga: Ajang GIIAS Surabaya 2023 Siap Dibuka Hari Ini

Saat melakukan test drive, dalam setiap kendaraan berisikan maksimal tiga orang dan wajib untuk membuka kaca selama berkendara. Selain itu, penumpang juga wajib mematuhi protokol kesehatan saat mencoba mobil. Pengunjung harus menggunakan masker, menjaga jarak aman dan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah berkendara.

Pameran berskala internasional yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, 11-21 November 2021 ini didukung oleh Astra Financial & Logistic sebagai sponsor Platinum. Dukungan lainnya juga datang dari Pertamina, dan tahun ini OLX Autos memberikan dukungannya sebagai official trade-in partner.

Selain itu, Astra Honda Motor, Llumar, MLD Spot, Boson, dan BKleen Indonesia hadir sebagai safety protocol partner GIIAS 2021.