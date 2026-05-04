Jakarta akan Miliki 2 PLTSa, Ubah Sampah Jadi Energi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat transformasi pengelolaan sampah dengan membangun dua Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Lewat kolaborasi dengan Danantara, proyek ini menjadi langkah konkret mengubah limbah kota menjadi sumber energi baru.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan pembangunan PLTSa akan dilakukan di dua titik utama, yakni Bantar Gebang dan kawasan Kamal Muara. Kedua lokasi tersebut selama ini dikenal sebagai simpul besar penanganan sampah Jakarta.

Menurut Pramono, pendekatan ini bukan sekadar menambah fasilitas pengolahan, melainkan mengubah paradigma pengelolaan sampah di ibu kota. "Kami ingin sampah tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sumber energi yang bisa dimanfaatkan," kata Pramono di Balai Kota, Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan, proyek ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi. Selain dua PLTSa tersebut, Pemprov DKI juga menyiapkan pembangunan fasilitas serupa di kawasan Sunter.

Dengan tambahan infrastruktur ini, Jakarta ditargetkan memiliki tiga PLTSa dalam beberapa tahun ke depan. Sistem tersebut akan diperkuat dengan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan yang saat ini sudah beroperasi.

Kombinasi teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan RDF diyakini mampu mengurangi volume sampah secara signifikan, sekaligus menghasilkan energi listrik yang lebih ramah lingkungan.

Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir serta menekan dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Dengan pendekatan tersebut, Jakarta mulai bergerak menuju sistem ekonomi sirkular, di mana limbah diolah kembali menjadi sumber daya bernilai.