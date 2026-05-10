Jakarta Bakal Punya LPDP Sendiri, Warga Dibiayai Kuliah ke Luar Negeri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan program beasiswa pendidikan luar negeri bagi warganya melalui skema yang disebut LPDP Jakarta. Gagasan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai upaya menekan ketimpangan sosial sekaligus mencetak sumber daya manusia berdaya saing global.

Pramono mengatakan, program tersebut akan memberikan pembiayaan penuh bagi anak-anak Jakarta untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Skema ini disebut akan melengkapi program pendidikan yang sudah berjalan sebelumnya, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Sebentar lagi kami juga akan meluncurkan LPDP Jakarta untuk anak-anak Jakarta bisa sekolah di luar negeri yang disponsori sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono saat Deklarasi Gerakan Pilah Sampah di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, pendidikan menjadi kunci utama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Ibu Kota yang masih tergolong tinggi. Dengan membuka akses pendidikan global, Pemprov berharap lahir generasi baru yang mampu bersaing sekaligus berkontribusi bagi pembangunan Jakarta ke depan.

Program ini juga menjadi bagian dari visi besar Pemprov dalam mendorong Jakarta sebagai kota global. Peningkatan kualitas SDM dinilai sejalan dengan target Jakarta untuk masuk dalam jajaran 50 besar kota global dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Meski demikian, dirinya belum merinci skema teknis pelaksanaan program tersebut, mulai dari mekanisme seleksi, jumlah penerima, hingga besaran anggaran yang akan dialokasikan. Ia memastikan, kebijakan ini sedang dipersiapkan secara matang agar tepat sasaran.

Sebagai pembanding, pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah lebih dulu menjalankan program beasiswa luar negeri bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran LPDP Jakarta diharapkan dapat memperluas akses, khususnya bagi warga Ibu Kota.

Ke depan, publik menanti kejelasan implementasi program ini, termasuk jaminan agar para penerima manfaat dapat kembali dan berkontribusi membangun Jakarta setelah menyelesaikan pendidikan mereka di luar negeri.