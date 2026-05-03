Jakarta Masuki Fase Waspada Polusi, Pemprov Siapkan Strategi Hadapi Musim Kemarau

Foto udara permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta, Selasa (7/4/2026). (Foto: Antara/Sulthony Hasanuddin)

Kualitas udara di Jakarta kembali menunjukkan tren memburuk dan memasuki fase yang perlu diwaspadai, terutama menjelang puncak musim kemarau. Pada Minggu (3/5/2026) pagi, indeks kualitas udara (AQI) tercatat berada di angka 182 atau masuk kategori tidak sehat, menandakan tingginya paparan polutan yang berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Lonjakan polusi ini bukan sekadar anomali harian, melainkan sinyal awal meningkatnya konsentrasi partikel halus PM2.5 yang mencapai 100 mikrogram per meter kubik.

Angka tersebut jauh di atas ambang batas aman dan berpotensi memicu gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis.

Secara global, kondisi ini menempatkan Jakarta di posisi teratas sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi, melampaui Dhaka dan Lahore. Fenomena ini mempertegas bahwa persoalan kualitas udara di ibu kota masih menjadi tantangan serius yang belum terselesaikan.

Mengantisipasi situasi yang berpotensi memburuk hingga Agustus mendatang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan langkah respons cepat. Fokus utama diarahkan pada penguatan sistem pemantauan kualitas udara serta pengetatan uji emisi kendaraan bermotor yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama polusi.

Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) tengah dilakukan. Kajian tersebut mencakup analisis tren PM2.5, penghitungan beban emisi dari berbagai sektor, hingga pemetaan dampak kesehatan yang ditimbulkan bagi warga.

Pemprov juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam menangani persoalan ini. Sebab, polusi udara tidak mengenal batas administratif, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial hanya oleh Jakarta saja, melainkan harus melibatkan daerah penyangga di sekitarnya.

Di tengah kondisi ini, masyarakat diimbau untuk mulai meningkatkan kewaspadaan, salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi aktivitas berat di ruang terbuka, terutama pada pagi hari saat konsentrasi polutan cenderung tinggi.

Sekretaris Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menjelaskan bahwa seluruh rencana kerja ini disusun berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG. Pihaknya juga telah melakukan rapat lintas sektor bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, dan berbagai instansi terkait.

Marulitua memprediksi durasi El Nino pada tahun ini akan berlangsung lebih lama jika dibandingkan dengan fenomena serupa yang terjadi pada 2023. Perkiraan tersebut mendasari urgensi peningkatan kesiapsiagaan jajaran pemerintah sejak dini.

"Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara," ujar Marulitua beberapa waktu lalu.