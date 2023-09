Jakarta Metaverse Ajak Pelaku Ekraf Beradaptasi

Bagi kalian pelaku ekonomi kreatif, daftar yuk ke acara yang digelar oleh Jakarta Metaverse yang bertemakan The New Age of Creative Economy.



Jakarta Metaverse bertujuan mengajak para pelaku untuk bisa beradaptasi dan berinovasi, agar tercipta beragam kreasi, solusi serta kesempatan baru, demi terciptanya ekosistem ekonomi baru.



"Kami akan mengangkat bahasan tentang pertumbuhan ekraf hari ini dan potensi besar ekraf ke depannya di berbagai subsektor yang masih belum terekspos secara penuh."



Sesi-sesi di acara ini akan membuka banyak sekali insight tentang beragamnya perspektif dari setiap subsektor dan bagaimana kolaborasi silang sebaiknya dilakukan.



Sebanyak 95 pembicara yang mewakili ekonomi kreatif dari berbagai profesi akan hadir untuk berbagi, dalam 27 sesi diskusi yang tajam, mulai dari tanggal 27-29 Agustus 2021.



Acara ini diperuntukkan untuk sebesar-besarnya pelaku ekonomi kreatif di Jakarta maupun seluruh Indonesia, dan dibuka untuk umum tanpa biaya. Cukup daftar ke jakartametaverse.id untuk mendapatkan tautan acaranya.



Mari bergabung untuk akselerasi ekonomi kreatif Jakarta, demi Indonesia yang lebih maju. [adv]