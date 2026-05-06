Jakarta Pascalebaran 2026: Pendatang Baru Menurun, Warga Pindah Keluar Meningkat

Suasana arus balik Lebaran 2026 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. (Foto: tvrinews.com)

Fenomena kependudukan di Jakarta pascalebaran Idul Fitri 2026 menunjukkan pergeseran drastis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta melaporkan jumlah warga yang memutuskan keluar dari Ibu Kota melonjak signifikan, bahkan mencapai hampir dua kali lipat dari jumlah pendatang baru yang masuk.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, mengungkapkan bahwa tren arus balik tahun ini tidak lagi didominasi oleh ledakan pendatang baru. Sebaliknya, gelombang warga yang mengurus kepindahan keluar Jakarta justru lebih masif.

"Arus pendatang baru ke Jakarta pascalebaran 2026 tercatat menurun. Sebaliknya, jumlah warga yang keluar dari Ibu Kota justru meningkat dan bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan yang masuk," ujar Denny dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (6/5/2026).

Tren Pendatang Baru Terus Menyusut

Data Dukcapil mencatat sebanyak 12.766 jiwa pendatang baru masuk ke Jakarta pada periode 25 Maret hingga 30 April 2026. Angka ini menunjukkan penurunan konsisten jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada periode 2021 hingga 2023, jumlah pendatang pascalebaran selalu bertengger di atas angka 20.000 jiwa. Angka itu mulai melandai pada 2024 dan 2025 di kisaran 16.000 jiwa.

Denny menyebut capaian ini selaras dengan prediksi yang telah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Penataan KTP dan Faktor Biaya Hidup

Di sisi lain, jumlah warga yang angkat kaki dari Jakarta mencapai 22.617 jiwa pada periode yang sama. Ada beberapa faktor krusial yang melatarbelakangi eksodus administratif dan fisik ini. Salah satu yang paling dominan adalah program penataan serta penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili.

Banyak warga yang selama ini menetap di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) namun masih memegang KTP elektronik Jakarta, kini mulai melakukan penyesuaian data.

"Melalui program ini, mereka melakukan penyesuaian administrasi kependudukan agar sesuai dengan domisili sebenarnya," jelas Denny.

Selain urusan administrasi, faktor ekonomi dan kualitas hidup turut berbicara. Tingginya biaya hidup di Jakarta serta munculnya pusat-pusat ekonomi baru di luar Jakarta menjadi daya tarik warga untuk pindah.

Isu klasik seperti polusi udara, kemacetan, hingga risiko banjir juga mendorong warga mencari hunian yang lebih nyaman di daerah penyangga yang tetap terhubung akses LRT, MRT, dan KRL.

Profil Warga yang Meninggalkan Jakarta

Data menunjukkan mayoritas warga yang keluar Jakarta berada pada usia produktif, yakni mencapai 71,57 persen. Dari kelompok tersebut, sekitar 64,53 persen diasumsikan sebagai kelompok berpenghasilan rendah. Alasan utama kepindahan mereka adalah persoalan perumahan (33,92 persen).

Sementara itu, profil pendatang baru yang masuk ke Jakarta relatif serupa dengan warga yang keluar, namun dengan motif yang berbeda. Alasan utama pendatang masuk ke Jakarta didominasi oleh faktor keluarga (33,72 persen).

Menuju Kawasan Aglomerasi

Fenomena ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Aturan ini memperkenalkan konsep kawasan aglomerasi yang mengintegrasikan Jakarta dengan wilayah penyangga secara lebih terpadu.

Denny menambahkan, upaya penataan dokumen sesuai domisili ini sangat penting untuk mengatasi disparitas antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Selain penduduk permanen,

Dukcapil DKI juga mencatat ada sebanyak 5.499 jiwa penduduk nonpermanen yang tinggal sementara di Ibu Kota untuk keperluan tertentu.