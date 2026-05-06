Jakmania Kecewa Berat, Obatnya Cuma Satu!

Laga klasik antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Ketua Umum (Ketum) The Jakmania, Diky Soemarno menyampaikan kekecewaannya pasca-gagalnya Persija Jakarta tampil di Jakarta saat menjamu sang rival Persib Bandung.

Laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 tersebut resmi digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) mendatang.

Diky menegaskan keputusan itu harus dihormati meski menimbulkan kekecewaan besar di kalangan suporter. Ia berujar, obat dari kekecewaan tersebut tak lain ialah Macan Kemayoran harus menang atas Persib.

"Dan harapan kami sederhana sekali, kekecewaan Jakmania sangat amat besar, cuma bisa satu obatnya: Persija menang," kata Diky kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Diky mengatakan, Rizky Ridho dan kolega wajib membawa energi kekecewaan The Jakmania sebagai pelecut untuk dapat membawa poin penuh dari Samarinda.

"Persija harus membawa energi kekecewaan kami menjadi energi untuk mereka sehingga mereka bisa menang pertandingan nanti, mereka bisa pulang ke Jakarta membawa poin tiga dan ya mungkin itu yang bisa mengobati kekecewaan kami walaupun sedikit sekali," tuturnya.

Sementara itu, Diky yang turut hadir dalam rapat koordinasi penentuan venue duel klasik antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung menyebut keputusan pemindahan pertandingan tersebut diambil berdasarkan atensi pimpinan serta hasil koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

"Tapi ya ternyata memang keputusannya ada atensi dari pimpinan, ada atensi dari berbagai pihak bahwa memang mungkin ada hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan berefek yang luar biasa ketika pertandingan Persija-Persib berlangsung di Jakarta," ujar Diky.

Macan Kemayoran tak dapat menjamu Persib di Jakarta karena tidak memperoleh rekomendasi keamanan dari pihak kepolisian.

Dari sudut pandang kepolisian, bulan Mei merupakan periode yang padat dengan berbagai agenda dan aksi di Jakarta. Demi memastikan pertandingan berlangsung aman dan lancar, mereka merekomendasikan untuk digelar di luar Jakarta.

Penunjukan Stadion Segiri sebagai venue alternatif merupakan hasil koordinasi intensif antara Persija, I.League, kepolisian, serta pihak terkait lainnya, termasuk pengelola stadion.