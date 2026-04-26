Jaksa Agung AS: Penembak Acara Trump Segera Didakwa

Ukuran Font Kecil Besar

Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Amerika Serikat, Todd Blanche, menegaskan bahwa Cole Thomas Allen (31), tersangka penembakan di jamuan makan malam White House Correspondents' Dinner (WHCA), akan segera menghadapi tuntutan hukum berat.

Allen, pria asal Torrance, California, diringkus setelah melepaskan tembakan dalam acara yang dihadiri Presiden Donald Trump di Hotel Washington Hilton, Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. Trump bahkan sempat membocorkan foto saat tersangka dibekuk dalam posisi tengkurap di lantai saat konferensi pers di Gedung Putih.

Dakwaan Berlapis Menanti Pelaku

Blanche menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah pasal untuk menjerat Allen. Investigasi mendalam masih terus dilakukan oleh Kepolisian Washington DC dan otoritas federal.

"Tuduhan seharusnya sudah jelas melihat tindakannya. Akan ada beberapa dakwaan terkait penembakan tersebut, termasuk kepemilikan senjata api dan hal lain yang bisa kami jeratkan kepada orang ini," tegas Blanche saat mendampingi Trump, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.

Blanche mengecam keras aksi tersebut sebagai tindakan pengecut, namun di sisi lain ia memuji kesigapan aparat keamanan yang berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak.

"Malam ini Anda melihat sisi terburuk dan terbaik dari negara ini. Tindakan pengecut dari pelaku adalah yang terburuk, namun kesigapan penegak hukum adalah yang terbaik," tambahnya.

Trump Rencanakan Ballroom 'Benteng' di Gedung Putih

Merespons insiden keamanan yang berulang, Presiden Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk membangun ballroom khusus di dalam kompleks Gedung Putih. Trump menilai lokasi acara publik saat ini, seperti hotel komersial, memiliki risiko keamanan yang tinggi.

"Ini bukan bangunan yang terlalu aman. Itulah alasan mengapa kita harus memiliki semua fitur yang sedang kita rencanakan di Gedung Putih," ujar Trump.

Fasilitas baru tersebut nantinya akan dirancang dengan standar perlindungan militer untuk menjamin keselamatan presiden dan jajaran kabinet dalam acara-acara besar.

"Ruangannya akan lebih besar dan jauh lebih aman. Tahan serangan drone hingga penggunaan kaca antipeluru. Secret Service dan militer sangat menginginkannya," pungkas Trump.