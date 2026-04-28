Jaksa AS Tambah Dakwaan Tersangka Penembakan Acara Makan Malam Trump

Otoritas federal Amerika Serikat (AS) memastikan akan menambah deretan dakwaan terhadap Cole Tomas Allen, tersangka utama dalam insiden penembakan yang menargetkan acara makan malam koresponden Gedung Putih. Langkah ini diambil seiring dengan semakin kuatnya bukti-bukti niat kekerasan yang ditemukan penyidik.

Jaksa AS untuk Distrik Columbia, Jeanine Pirro, menegaskan bahwa penyelidikan terus berkembang pesat pasca-insiden yang terjadi pada Sabtu (25/4/2026) malam tersebut. Menurut Pirro, koleksi senjata yang ditemukan dari tangan tersangka menjadi bukti tak terbantahkan.

"Akan ada dakwaan tambahan seiring penyelidikan ini terus berkembang," ujar Pirro kepada wartawan, Senin (27/4/2026). Ia merujuk pada kepemilikan berbagai jenis senjata, mulai dari senapan, senjata semi-otomatis, hingga sejumlah pisau. Bagi Pirro, klaim bahwa tersangka tidak berniat melakukan kekerasan adalah hal yang 'tidak masuk akal'.

Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

Senada dengan Pirro, Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman (DOJ) telah mengajukan tiga dakwaan federal awal yang sangat berat. Dakwaan paling krusial adalah percobaan pembunuhan terhadap Presiden AS Donald Trump, yang membawa ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Selain itu, Allen juga dijerat dengan dakwaan pengangkutan senjata api lintas negara bagian serta penggunaan senjata dalam tindak kekerasan. Dua poin terakhir ini membawa konsekuensi hukuman minimal wajib 10 tahun penjara. Blanche menilai kesigapan aparat di lapangan telah berhasil menggagalkan rencana serangan yang jauh lebih mengerikan.

Investigasi Lintas Negara Bagian

Di sisi lain, Direktur FBI Kash Patel menyatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan respons menyeluruh untuk membongkar motif dan jaringan tersangka. Tim FBI tengah melakukan serangkaian wawancara serta penggeledahan di dua negara bagian, yakni California dan Connecticut.

Patel memberikan apresiasi tinggi kepada personel Dinas Rahasia (Secret Service) yang bertindak sebagai garda terdepan.

"Dinas Rahasia berhasil mencegah tersangka memasuki ruang acara, sehingga menghentikan serangan besar agar tidak menjadi lebih buruk," kata Patel.

Ia pun memastikan hingga saat ini tidak ditemukan ancaman kredibel lain yang mengarah ke Washington DC.

Sosok Tersangka dan Kelanjutan Sidang

Cole Tomas Allen diketahui merupakan pria berusia 31 tahun asal California. Ia diringkus petugas pada Sabtu malam saat mencoba menerobos pos pemeriksaan ketat di Washington Hilton Hotel, lokasi di mana perhelatan tahunan koresponden Gedung Putih sedang berlangsung.

Saat ini, Allen masih berada dalam tahanan federal. Hakim telah menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis (30/4/2026) mendatang untuk menentukan status penahanan jangka panjang bagi pria yang nyaris mengguncang stabilitas politik AS tersebut.