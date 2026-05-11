Jaksa Tuntut Dirut Terra Drone Dua Tahun Penjara Kasus Kebakaran Gedung

Suasana sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Direktur Utama Terra Drone Indonesia Michael Wishnu Wardana di Jakarta, Senin (11/5/2026). (Foto: Antara/Khaerul Izan)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jakarta Pusat Daru Iqbal Mursid menuntut Direktur Utama (Dirut) Terra Drone Indonesia Michael Wishnu Wardana selama dua tahun penjara dalam kasus kebakaran gedung yang menyebabkan 22 orang meninggal, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini.

"Meminta majelis hakim untuk memutuskan terdakwa Michael Wishnu Wardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana," ujar Daru di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Jaksa juga meminta majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang menewaskan orang lain akibat kelalaiannya.

Tetap Ditahan

Selain itu, JPU meminta agar terdakwa dipidana dengan kurungan penjara selama dua tahun, dan terdakwa tetap ditahan.

"Menyatakan bahwa terdakwa Michael Wishnu Wardana dengan pidana penjara selama dua tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani," kata Daru.

Jaksa menyebutkan terdakwa Michael Wishnu Wardana didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, JPU mengatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP, yang mengatur tindak pidana karena kelalaian (kealpaan) yang menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir dan membahayakan nyawa orang lain atau keamanan umum bagi barang.

Polisi resmi menahan Michael Wishnu Wardana, Jumat (12/12/2025). Penahanan Michael dilakukan setelah 1x24 jam masa penangkapan yang dilakukan pada Kamis (11/12/2025) dinihari.

"Iya (ditahan per 12 Desember)," ujar Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Saputra saat dihubungi Inilah.com, Jumat (12/12/2025).

Dia juga mengatakan, pekan depan pemilik gedung Terra Drone akan diperiksa. "Pemilik ruko sudah dipanggil dijadwalkan minggu depan," ucapnya.