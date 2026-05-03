Jalan Baru Rusak Lagi, DPRD Semprot Dinas Bina Marga

Sejumlah kendaraan bermotor melintasi proyek galian di ruas Jalan Prof. DR. Soepomo, Jakarta, Rabu (18/6/2025). (Foto: Antara Foto/Sulthony Hasanuddin/rwa).

Komisi D DPRD DKI Jakarta menilai pengawasan Dinas Bina Marga terhadap pekerjaan infrastruktur masih belum optimal. Hal ini tercermin dari kondisi jalan di sejumlah titik yang terus mengalami kerusakan berulang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, mengatakan salah satu penyebab utama persoalan tersebut adalah lemahnya pengendalian terhadap proyek galian utilitas yang dikerjakan pihak ketiga. Menurutnya, kualitas pengerjaan yang tidak sesuai standar berdampak langsung pada cepat rusaknya jalan.

"Dinas Bina Marga harus lebih tegas dalam menertibkan kualitas pengerjaan galian utilitas oleh pihak ketiga," kata Idris, Minggu (3/5/2026).

Ia menegaskan, ketidaktegasan terhadap kontraktor yang lalai menjadi faktor yang membuat masalah ini terus berulang. Karena itu, Komisi D mendorong agar sanksi diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.

Selain aspek pengawasan, DPRD juga menyoroti perlunya inovasi dalam penggunaan material jalan. Selama ini, penggunaan aspal hotmix dinilai kurang mampu bertahan dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

"Perlu inovasi material agar kualitas jalan lebih tahan terhadap kondisi cuaca," ujarnya.

Tak hanya itu, Komisi D juga menyinggung pembangunan trotoar yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi. Pembangunan trotoar diminta dilakukan secara menyeluruh, saling terhubung, serta memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Pastikan seluruh pembangunan trotoar saling tersambung dan inklusif," ucap Idris.

Sebagai langkah perbaikan, Komisi D turut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, halte, hingga penerangan jalan umum. Evaluasi ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di Ibu Kota.