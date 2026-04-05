Jalan Impa-Impa – Anabanua Kini 'Glow Up', Warga Wajo Mulai Cicipi Manfaatnya

Penampakan ruas Jalan Impa-Impa - Anabanua di Kabupaten Wajo yang masuk dalam program Multiyears Project (MYP) Paket 4 telah dilakukan pengaspalan. (Foto: Pemprov Sulsel)

Pengerjaan jalan ruas Impa-Impa – Anabanua di Kabupaten Wajo sepanjang 16 kilometer akhirnya mulai terasa manfaatnya. Tak ada lagi cerita jalan rusak yang menghambat perjalanan, kini konektivitas antarwilayah di Wajo jadi jauh lebih lancar.

Proyek ini masuk dalam agenda besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel lewat skema Multiyears Project (MYP) Paket 4. Hasilnya kini kelihatan nyata; aspal sudah mulus dan arus lalu lintas tak lagi tersendat seperti dulu.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyebut program MYP Paket 4 yang menelan anggaran sekitar Rp615 miliar ini sudah bisa dinikmati publik secara bertahap.

“Alhamdulillah, progres Multiyears Project (MYP) Paket 4 senilai Rp615 miliar, termasuk ruas jalan Impa-Impa - Anabanua, secara bertahap telah memperlihatkan hasil yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” kata Andi Sudirman, Minggu (5/4/2026).

Pembangunan jalan ini memang jadi kartu AS Pemprov Sulsel buat genjot ekonomi daerah. Logikanya sederhana: kalau jalan lancar, distribusi barang dan jasa pasti ikut ngebut. Sudirman pun mewanti-wanti agar proyek ini dan paket lainnya segera beres tepat waktu.

“Semoga semua progres pengerjaan dan paket lainnya dalam MYP serta kewenangan pemerintah provinsi dapat segera dituntaskan, agar mobilitas barang dan jasa bagi warga semakin lancar,” tuturnya.