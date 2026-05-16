Jalan-Jalan ke Perpusnas RI, Wisata Gratis dengan View Monas dari Ketinggian

Ukuran Font Kecil Besar

Buat yang sudah bosan jalan-jalan ke mall, cafe, atau museum, bisa mencoba destinasi yang sedikit berbeda, yaitu Perpustakaan Nasional RI.

Selain menyediakan fasilitas tempat membaca buku yang nyaman, Perpusnas ternyata punya satu spot menarik yang cocok dijadikan lokasi healing sambil menikmati pemandangan Kota Jakarta dari ketinggian.

Bagian terbaiknya, fasilitas tersebut bisa dinikmati secara gratis, bahkan tidak perlu mendaftar sebagai anggota.

Penasaran bagaimana caranya? Mari simak pengalaman tim inilah.com menjelajah Perpustakaan Nasional RI berikut ini:

Cara ke Perpusnas Naik KRL, TransJakarta, dan MRT

Buat kamu yang ingin berkunjung ke Perpustakaan Nasional RI yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, berikut adalah berbagai pilihan moda transportasi umum yang bisa digunakan:

1. Naik KRL Commuter Line

Stasiun terdekat dari Perpusnas adalah Stasiun Gondangdia. Berikut adalah panduan rutenya:

Dari Bogor/Depok : Langsung naik kereta tujuan Jakarta Kota dan turun di Stasiun Gondangdia.

: Langsung naik kereta tujuan Jakarta Kota dan turun di Stasiun Gondangdia. Dari Bekasi : Transit di Manggarai, lanjut ke kereta tujuan Jakarta Kota dan turun di Gondangdia.

: Transit di Manggarai, lanjut ke kereta tujuan Jakarta Kota dan turun di Gondangdia. Dari Tangerang: Transit di Duri, lanjutkan perjalanan ke Manggarai, lalu pindah lagi ke tujuan Jakarta Kota dan turun di Gondangdia.

Dari Stasiun Gondangdia, kamu bisa jalan kaki sekitar 15-20 menit (1,5 km) atau melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek online sekitar 5 menit.

2. MRT

Buat wisatawan luar kota yang juga ingin sekalian mencoba menaiki MRT, bisa naik dari stasiun mana saja (Lebak Bulus - Sudirman) dan turun di stasiun terakhir, Bundaran HI.

Setelah itu, kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan menaiki Bus Tingkat Gratis dan turun di Halte Balai Kota yang lokasinya tepat di seberang Perpusnas.

3. TransJakarta

Halte TransJakarta terdekat dari Perpusnas adalah Halte Balai Kota yang lokasinya tepat di seberang gedung Perpusnas.

Bus yang melintasi rute ini ialah: Koridor 1A (PIK), 2 (Pulogadung), 2A (Rawa Buaya), 1U (TMII), atau EV1 (Blok M).

Dari halte ini, kamu juga bisa mencoba naik Bus Wisata Gratis (Jakarta City Tour) rute BW2 (Monas Explorer) atau BW4 (Jakarta Skyscrapers) untuk keliling area Jakarta Pusat secara gratis.

Catatan, Bus Wisata Gratis tersebut beroperasi pada hari Selasa-Minggu mulai pukul 10.00 hingga 17.00 WIB.

Cara Masuk ke Perpustakaan Nasional RI

Setibanya di Halte Balai Kota, kamu hanya perlu menyebrang dan berjalan sedikit untuk memasuki area Perpustakaan Nasional RI.

Dari luar, bangunannya memang terlihat sangat megah. Tapi, jangan ragu untuk memasukinya, karena bangunan tersebut di buka untuk umum.

Mengingat ini adalah kunjungan pertama, tim inilah.com diarahkan oleh petugas untuk melewati bangunan rumah megah di bagian depan, lalu keluar menuju area belakang.

Setelah itu, kami langsung disambut oleh kemegahan gedung Perpusnas yang menjulang tinggi sekitar 126,3 hingga 126,7 meter.

Di dalam gedung Perpusnas RI, terdapat lukisan tokoh Presiden RI dari masa ke masa dan kumpulan koleksi buku yang menarik.

Untuk bisa naik ke lantai atas, pengunjung diminta untuk menitipkan tas di ruang penitipan yang telah disediakan.

Fasilitas penitipan tas gratis dengan jaminan KTP. Setelah itu, pengunjung diberikan tas transparan khusus untuk membawa barang-barang penting (HP, dompet, dll) saat naik ke lantai atas.

Hal-Hal yang Harus Diketahui Sebelum Berkunjung ke Perpusnas RI

1. Bisa Akses Tanpa Daftar Sebagai Anggota

Perpusnas RI terbuka untuk umum dan bisa diakses oleh siapapun tanpa harus mendaftar sebagai anggota perpustakaan.

Tidak ada kartu khusus untuk mengakses setiap lantai. Jadi, pengunjung bebas jalan-jalan sambil melihat-lihat koleksi buku yang ada di Perpusnas.

2. Disarankan Daftar Anggota Sebelum Datang ke Perpusnas

Bagi warga Jakarta yang ingin meminjam buku, disarankan untuk mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu sebelum datang ke Perpusnas untuk mempersingkat waktu.

Kamu hanya perlu masuk ke https://keanggotaan.perpusnas.go.id/daftarpetunjuk.aspx dan isi data pribadi yang diminta.

Setibanya di Perpusnas, kamu hanya perlu mengaktifkan kartu anggota dan mengambil foto untuk verifikasi data di lantai 2.

Setelah itu, kamu bisa meminjam buku di Perpusnas dengan waktu sekitar 7 hari.

Sebagai catatan, fasilitas peminjaman buku ini hanya tersedia untuk anggota yang berdomisili di Jakarta.

3. Ada Studio Musik Gratis

Selain menghadirkan area tempat membaca yang nyaman, Perpusnas juga punya fasilitas berupa studio musik yang bisa diakses secara gratis yang ada di lantai 8.

Mengingat fasilitasnya hanya ada satu, pengunjung wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan yang disediakan.

4. Wajib ke Lantai 24

Lantai 24 menjadi destinasi wajib yang dikunjungi saat di Perpusnas. Di lantai tertinggi ini, terdapat area lounge dengan pemandangan langsung ke arah Monas.

Mengingat lantai ini merupakan spot paling favorit, kamu harus bersedia berganti-gantian dengan pengunjung lain saat ingin berfoto atau sekadar menikmati pemandangan kota Jakarta dari ketinggian.

5. Punya 27 Lantai

Perpusnas memiliki 27 lantai yang terbagi menjadi 24 lantai layanan dan 3 lantai basemen.

Setiap lantai menghadirkan kategori koleksi buku yang berbeda untuk memudahkan pengunjung mencari buku sesuai minatnya.

Cara Mengembalikan Buku Pinjaman Perpusnas RI

Setiap buku yang dipinjam wajib dikembalikan tepat waktu sesuai durasi yang telah ditentukan.

Kamu bisa mengembalikannya secara langsung melalui layanan Book Drop di area lobi yang beroperasi 24 jam.

Bila tidak sempat datang ke Perpusnas, bisa mengembalikan buku melalui kurir instan dan meninggalkan catatan berisi data diri di dalam buku agar memudahkan petugas saat proses administrasi.