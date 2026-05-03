Proyek Galian Jadi Biang Kerok Jalan Rusak, DPRD DKI Ingatkan Potensi Pemborosan Anggaran

Komisi D DPRD DKI Jakarta melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Bina Marga yang dinilai gagal menjaga kualitas infrastruktur Ibu Kota. Sorotan tajam ini muncul seiring banyaknya ruas jalan yang kembali rusak meski baru saja diperbaiki, yang dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran daerah.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, menuding lemahnya pengawasan terhadap proyek galian utilitas oleh pihak ketiga sebagai biang keladi utamanya. Pengerjaan asal-asalan dari kontraktor penyedia kabel maupun pipa kerap merusak badan jalan yang sebelumnya sudah mulus.

"Dinas Bina Marga harus lebih tegas dalam menertibkan kualitas pengerjaan galian utilitas oleh pihak ketiga. Jangan sampai jalan baru diperbaiki, langsung hancur lagi karena proyek galian," tegas Idris, Minggu (3/5/2026).

Sanksi Tegas untuk Kontraktor Nakal

Menurut Idris, masalah ini terus berulang karena tidak adanya sanksi berat bagi kontraktor yang lalai mengembalikan kondisi jalan sesuai standar. Komisi D mendesak agar dinas terkait tidak lagi "bermain mata" dan segera menjatuhkan sanksi nyata bagi pelaksana proyek yang tidak bertanggung jawab.

DPRD juga menekankan bahwa penggunaan material aspal hotmix konvensional sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi cuaca ekstrem di Jakarta. Inovasi material jalan menjadi harga mati agar umur pakai infrastruktur lebih panjang dan efisiensi anggaran dapat tercapai.

"Perlu inovasi material agar kualitas jalan lebih tahan terhadap kondisi cuaca. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan metode lama untuk masalah yang sama," ujarnya.

Trotoar Terputus dan Hak Disabilitas

Selain soal aspal, pembangunan trotoar juga tak luput dari semprotan dewan. Pembangunan fasilitas pejalan kaki di Jakarta dinilai masih sepotong-sepotong dan tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan mobilitas warga, terutama penyandang disabilitas.

"Pastikan seluruh pembangunan trotoar itu saling tersambung dan inklusif. Jangan ada lagi trotoar yang tiba-tiba terputus atau tidak ramah disabilitas," ucap Idris.

Audit Menyeluruh Aset Infrastruktur

Sebagai langkah konkret, Komisi D mendorong dilakukannya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh aset infrastruktur di Jakarta, mulai dari jembatan, halte, hingga penerangan jalan umum (PJU).

Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan keselamatan warga sekaligus menjamin setiap rupiah pajak yang dibayarkan rakyat tidak terbuang sia-sia hanya untuk membiayai perbaikan jalan yang rusak berulang kali di titik yang sama.