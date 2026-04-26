Jalan Terjal Menuju Indonesia Mandiri Energi, Ujian Besar Akhiri Ketergantungan Impor Gas

Ketahanan energi, termasuk akselerasi energi baru terbarukan, adalah agenda prioritas utama pemerintah untuk mencapai kedaulatan bangsa.

Ledakan harga energi global, konflik geopolitik, dan lonjakan beban subsidi telah menjadi alarm keras, bahwa Indonesia tidak lagi punya kemewahan untuk bergantung pada energi impor. Di tengah tekanan itu, arah baru mulai ditegaskan, pilih berani atau tertinggal.

Dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan energi adalah agenda prioritas utama untuk mencapai kedaulatan bangsa.

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan fondasi dari transformasi besar dengan mengubah struktur energi Indonesia dari ketergantungan fosil menuju kemandirian berbasis energi domestik dan energi baru terbarukan (EBT).

Fondasi Baru Energi sebagai Pilar Kedaulatan

Pemerintah merancang skema ketahanan energi yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan produksi migas domestik, akselerasi energi baru terbarukan, dan reformasi subsidi energi.

“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” pungkas Presiden Prabowo dalam pidato tersebut.

Komitmen ini diperkuat melalui alokasi anggaran ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun dalam RAPBN 2026, meningkat dari Rp394,3 triliun pada 2025.

Anggaran tersebut mencakup subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg yang kini diarahkan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.

Langkah tersebut menandai perubahan penting bahwa subsidi tidak lagi sekadar bantalan sosial, tetapi instrumen strategis untuk mendorong transisi energi.

Paradoks Energi: Kaya Sumber Daya, Miskin Kemandirian

Namun di balik arah kebijakan yang progresif, Indonesia masih terjebak dalam paradoks energi. Negeri dengan kekayaan sumber daya melimpah justru bergantung pada impor, terutama gas.

Lebih dari 70 persen listrik nasional masih bergantung pada batu bara dan gas. Sementara itu, Indonesia mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari.

Ketergantungan terhadap LPG bahkan telah menembus lebih dari 80 persen kebutuhan nasional.

Ketua Pokja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid, menilai kondisi ini sangat berisiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Kondisi ini membuat perekonomian domestik sangat rentan terhadap gejolak global yang berada di luar kendali pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Ketegangan geopolitik global menjadi bukti nyata. Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga minyak dunia.

Saat harga Brent menyentuh 109 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS, beban subsidi energi berpotensi melonjak hingga Rp100 triliun.

“Ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia terus tersandera oleh krisis global yang tidak bisa kita kendalikan. Setiap konflik internasional langsung berubah menjadi tekanan fiskal di dalam negeri,” tuturnya.

Lebih jauh, biaya tersembunyi energi fosil juga sangat besar. Dampak kesehatan akibat polusi batu bara diperkirakan mencapai Rp351 triliun per tahun dan menyebabkan sekitar 6.500 kematian dini.

Ini belum termasuk kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi jangka panjang.

Di Tengah Tekanan, Indonesia Tetap Tangguh

Menariknya, di tengah ancaman global tersebut, Indonesia justru dinilai sebagai salah satu negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia.

Laporan JP Morgan Asset Management menempatkan Indonesia di posisi kedua global dalam ketahanan energi, dengan skor 77 persen. Angka ini berada di atas China (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen).

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil dari kebijakan strategis yang mulai menunjukkan dampak.

“Dengan arah kebijakan yang jelas dan implementasi yang konsisten, kami optimistis ketahanan energi Indonesia akan semakin kokoh, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global ke depan,” tuturnya.

Namun, ketahanan ini masih bertumpu pada dominasi batu bara, bukan energi bersih. Artinya, fondasi yang kuat ini tetap rapuh jika tidak segera ditransformasi.

Mengapa Indonesia Masih Terjebak?

Masalah utama Indonesia bukan kekurangan energi, melainkan kesalahan arah kebijakan selama puluhan tahun.

Pertama, konsumsi gas terus meningkat, sementara produksi domestik stagnan. Kebutuhan nasional mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, tetapi produksi hanya sekitar 2 juta ton.

Kedua, subsidi energi fosil justru memperkuat ketergantungan. Negara menghabiskan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk menutup biaya impor dan menjaga harga tetap rendah.

Ketiga, potensi energi baru terbarukan yang melimpah belum dimanfaatkan optimal. Indonesia memiliki potensi hingga ratusan gigawatt, tetapi pemanfaatannya masih sangat kecil.

Dengan kata lain, Indonesia bukan kekurangan sumber daya, melainkan kekurangan keberanian untuk beralih.

Strategi Mengakhiri Ketergantungan Impor Gas

Ketergantungan impor gas bukan sekadar persoalan energi, melainkan jebakan struktural yang menggerogoti kedaulatan ekonomi. Jalan keluarnya tidak bisa parsial tetapi harus simultan, berani, dan sistemik.

Langkah pertama adalah elektrifikasi total. Gas harus dihentikan sebagai tulang punggung energi rumah tangga dan industri. Kompor listrik menggantikan LPG, kendaraan listrik menggantikan BBM, dan industri beralih ke listrik berbasis energi baru terbarukan.

Elektrifikasi ini tidak cukup hanya mengganti teknologi, tetapi juga harus ditopang sumber listrik bersih.

Di titik ini, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) menjadi solusi konkret dengan mengurai krisis sampah sekaligus menghasilkan energi.

Dengan skala puluhan ribu ton per hari di berbagai kota, konsumsi gas bisa ditekan signifikan.

Langkah kedua adalah revolusi energi surya dan panas bumi. Indonesia memiliki keunggulan alamiah, matahari sepanjang tahun dan cadangan geothermal terbesar dunia, namun masih minim dimanfaatkan.

Target pembangunan hingga 100 gigawatt tenaga surya, termasuk PLTS terapung di bendungan, harus dipercepat. Ini bukan hanya soal pasokan energi, tetapi juga membangun industri domestik dan ekosistem energi bersih nasional.

Ketiga, pengembangan hidrogen hijau sebagai pengganti gas masa depan. Diproduksi dari air dengan listrik EBT, hidrogen mampu menggantikan gas di industri pupuk dan baja, sekaligus menjadi bahan bakar bersih jangka panjang.

Jika dikembangkan serius, ini bukan sekadar alternatif melainkan lompatan teknologi yang bisa mengubah peta energi nasional.

Keempat, reformasi subsidi energi. Selama energi fosil disubsidi besar-besaran, energi terbarukan akan selalu kalah.

Subsidi LPG harus dikurangi bertahap dan dialihkan menjadi insentif EBT. Rumah tangga perlu didorong beralih ke listrik melalui stimulus yang tepat. Ini kebijakan yang tidak populer, tetapi mutlak diperlukan untuk memutus ketergantungan.

Kelima, desentralisasi energi. Energi tidak harus terpusat di kota-kota besar. Desa bisa mandiri melalui PLTS, mikrohidro, dan biogas.

Inovasi seperti pemanfaatan minyak nyamplung dan biogas oleh Prof Desrial menunjukkan energi berbasis sumber daya lokal bukan sekadar wacana, tetapi solusi nyata, murah, adaptif, dan berkelanjutan.

Keenam, membangun industri energi nasional. Ketergantungan bukan hanya pada energi, tetapi juga teknologi.

Produksi panel surya, pengembangan baterai berbasis nikel, dan penguatan rantai pasok domestik harus menjadi prioritas.

Inovasi seperti gasifikasi biomassa menjadi syngas membuktikan bahwa Indonesia memiliki solusi sendiri, tinggal diperkuat dan diindustrialisasi.

Pada akhirnya, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah. Bertahan pada impor gas berarti mempertahankan kerentanan: APBN terbebani, ekonomi rapuh, dan masa depan terancam.

Sebaliknya, keberanian beralih membuka peluang besar: energi mandiri, ekonomi stabil, dan posisi strategis sebagai pemimpin energi hijau dunia.

Arah sudah jelas. Teknologi sudah tersedia. Sumber daya melimpah. Yang tersisa hanya satu, keberanian mengambil keputusan.

Karena kedaulatan energi pada akhirnya bukan soal apa yang dimiliki sebuah bangsa, melainkan apa yang berani dilakukannya.