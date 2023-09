Jalani Tes Medis, Asnawi Selangkah Lagi Resmi Jadi Pemain Jeonnam Dragons

Bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dikabarkan tuntas menjalani tes kesehatan untuk bergabung dengan klub K League 2 (kasta kedua Liga Korea Selatan), Jeonnam Dragons.

Melansir Sports-G, Kamis (26/01/2023), Asnawi Mangkualam terkonfirmasi sudah bergabung dengan Jeonnam Dragons. Sebelumnya, anggota ek timnas Garuda itu membela Ansan Greeners.

Ansan Greeeners defender Asnawi Mangkualam has agreed to move to Jeonnam Dragons. (Sports Seoul) #kleague