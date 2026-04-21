Jalankan Permendagri 11/2026: Daerah Ancang-ancang Pajaki Kendaraan Listrik

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung. (Foto: Antara)

Insentif pajak untuk kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, berupa gratis bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sepertinya tak berumur panjang.

Sejumlah daerah mulai ancang-ancang menerapkan kedua pajak itu untuk kendaraan listrik, sama seperti kendaraan berbahan bakar fosil, seiring keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 terkait pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), misalnya, siap menjalankan BBNKB dan PKB untuk kendaraan listrik. Alasannya, kendaraan listrik tetap mengaspal di jalan umum yang dibangun menggunakan APBN atau APBD.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan kontribusi pajak dari pemilik kendaraan listrik sangat diperlukan untuk keberlanjutan pembangunan di wilayah Jabar.

"Kan motor dan mobil (listrik) menggunakan jalan. Jika pajak kendaraan bermotor dihilangkan, dan dana bagi hasil pajak mengalami penundaan, kami kesulitan untuk membangun Jabar," ungkap Gubernur Dedi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Ia meyakini kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak bakal terus meningkat, seiring kualitas infrastruktur jalan yang semakin baik. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jabar meluncurkan berbagai terobosan guna mempermudah proses birokrasi pembayaran pajak.

Salah satunya adalah penghapusan syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik pertama bagi masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

"Kemudahan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah diberlakukan sejak 6 April 2026. Masyarakat dapat memenuhi kewajiban pembayaran PKB tahunan tanpa membawa KTP pemilik pertama kendaraan," jelas KDM, sapaan Gubernur Dedi.

Salah satu poin dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat mengatur soal objek pajak kendaraan yang dikecualikan.

Dalam Pasal 19 dituliskan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan listrik untuk tahun pembuatan sebelum 2026 diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan/atau BBNKB, termasuk kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Kalimat “diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB” dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 tersebut, mengindikasikan bahwa kendaraan listrik tidak otomatis bebas dari pajak kendaraan, melainkan bergantung kebijakan pemerintah daerah, apakah akan memberikan pengurangan atau pembebasan pajak.

Berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 yang secara tegas menyatakan: kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, termasuk kendaraan listrik, biogas, tenaga surya, serta hasil konversi energi, bebas PKB dan BBNKB.

Pun demikian dengan Pemprov DKI Jakarta yang siap menindaklanjuti Permendagri 11 Tahun 2026 terkait pengenaan pajak kendaraan listrik yang selama ini Rp0.

Meski dikenai pajak, Pemprov DKI tetap memberikan insentif kepada pemilik mobil dan motor listrik. Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menyiapkan regulasi turunan.

Hal ini disampaikan Bapenda DKI Jakarta bahwa Pemprov DKI menyadari bahwa masyarakat telah berperan dalam mendukung transisi energi bersih, melalui penggunaan kendaraan listrik.

Karena itu, meskipun ada perubahan kebijakan nasional, pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar kendaraan listrik tetap terjangkau.