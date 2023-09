Jalur Pariwisata Bali Dibuka, Banyuwangi Genjot Vaksinasi COVID-19

Kabupaten Banyuwangi akan menggenjot vaksinasi COVID-19 kepada warganya hingga menembus target 70 persen. Hal ini sebagai dampak dibukanya kembali jalur wisata menuju Bali yang diperkirakan akan berdampak ke Banyuwangi.



"Bali sudah membuka diri untuk penerbangan internasional dari berbagai negara. Tentu pasti ada yang berwisata ke Banyuwangi. Kita kebut vaksinasi 70 persen sebagai salah satu upaya melindungi warga sekaligus mendukung pemulihan pariwisata nasional," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di sejumlah titik, Senin (18/10/2021).



Dia mengatakan, pihaknya secara maraton akan menggelar vaksinasi di seluruh lokasi di Banyuwangi, sebab saat ini masih banyak warga yang belum menerima vaksinasi dosis pertama.



"Mulai hari ini, secara bergilir tiap hari kami lakukan vaksinasi terfokus. Satu kawasan kita serbu, lalu besoknya geser ke tempat lain. Seperti hari ini khusus di Kecamatan Singojuruh, kita gelar di 11 titik dengan target 7.300 vaksin dalam 1-2 hari," katanya.



Ipuk menyebut, telah mendata warga by name by address yang belum divaksin maupun warga yang mendapat vaksin. Sehingga vaksinasi akan lebih terfokus.



“Tiap hari kita lakukan seperti ini. Nanti akan kami kerahkan seluruh sumber daya ke sana, mulai dari. tenaga kesehatan, vaksin, hingga relawan. Juga didukung kecamatan dan desa, yang tentu koordinasi dengan RT/RW. Semua siap bergotong-royong, karena sudah tahu jumlah sasaran yang harus divaksin karena ada datanya,” imbuh Ipuk.



“Kami ucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan, relawan, TNI, Polri, dan lainnya yang telah bekerja keras,” paparnya.