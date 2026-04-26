Jalur Pendakian Gunung Semeru Kembali Dibuka, Pendaki Dibatasi hingga Ranu Kumbolo

Sejumlah pendaki perempuan berfoto dengan latar belakang Danau Ranu Kumbolo di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Lumajang, Jawa Timur. (Foto: Antara/Irfan Sumanjaya)

Ukuran Font Kecil Besar

Setelah sempat ditutup selama lima bulan, jalur pendakian Gunung Semeru akhirnya kembali menggeliat. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) resmi membuka kembali akses pendakian ke gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut mulai Jumat, 24 April 2026.

Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menyatakan bahwa keputusan pembukaan ini diambil setelah melalui koordinasi ketat antar-pihak terkait. Sebelumnya, jalur pendakian ditutup total sejak 19 November 2025 akibat aktivitas erupsi yang membahayakan keselamatan.

"Aktivitas di jalur pendakian Gunung Semeru dibuka kembali mulai 24 April 2026," tegas Rudijanta di Kota Malang, Jawa Timur.

Batas Aman Hanya Sampai Ranu Kumbolo

Meski telah dibuka, pihak otoritas memberikan catatan tebal. Berdasarkan Surat Pengumuman Nomor: PG.6/T.8/TU/KSA.04.01/B/04/2026, para pendaki dilarang keras mendaki hingga ke puncak Mahameru. Batas akhir pendakian ditetapkan hanya sampai di kawasan Ranu Pani dan Ranu Kumbolo.

Pembatasan ini dilakukan demi menjaga keselamatan pengunjung, mengingat status aktivitas vulkanik yang masih dalam pengawasan. Untuk memastikan aturan ini dipatuhi, TNBTS mewajibkan setiap kelompok pendaki menggunakan jasa pemandu pendakian lokal.

"Itu sebagai upaya mengantisipasi adanya pendaki yang nekat pergi ke puncak," tambah Pranata Humas Balai Besar TNBTS, Endrip Wahyutama.

Aturan Ketat: Kuota Terbatas dan Tiket Daring

Bagi para pecinta alam yang sudah rindu menghirup udara Semeru, sistem pemesanan tiket kini dilakukan sepenuhnya secara daring melalui laman resmi bromotenggersemeru.id. Calon pendaki wajib melakukan registrasi paling lambat H-2 sebelum keberangkatan.

Pihak balai besar juga membatasi kuota pendakian hanya untuk 200 orang per hari, dengan durasi maksimal pendakian dua hari satu malam.

Bagi pendaki yang sempat terdampak penutupan pada periode November hingga Desember 2025, TNBTS memberikan kompensasi berupa penjadwalan ulang (reschedule) melalui tautan resmi yang telah disediakan. Pihak pengelola mengimbau seluruh pendaki untuk disiplin mengikuti prosedur operasional standar (SOP), mulai dari kelengkapan administrasi hingga penggunaan jalur resmi melalui pintu masuk Ranu Pani.