Jalur Puncak akan Diberlakukan Satu Arah Mulai Kamis, Ini Lokasi Titiknya

Kasat Lantas Polres Bogor Iptu Afif Widhi Ananto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Foto: Antara/M Fikri Setiawan)

Satuan Lalu Lintas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way secara situasional di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai Kamis (14/5/2026) selama periode libur panjang kenaikan Isa Al-Masih.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Bogor Iptu Afif Widhi Ananto mengatakan sebanyak 120 personel Satlantas disiagakan untuk mengamankan Jalur Puncak, terutama di sejumlah titik rawan kepadatan kendaraan.

“Personel kami tempatkan di titik-titik trouble spot seperti Pasir Muncang, Megamendung, dan Cisarua,” kata Afif di Cibinong, Rabu (14/5/2026).

Ia menjelaskan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak.

Polres Bogor mengimbau masyarakat yang hendak berwisata ke Puncak agar merencanakan perjalanan sejak pagi hari untuk memanfaatkan rekayasa lalu lintas satu arah menuju Puncak.

Menurut Afif, rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta diperkirakan mulai diberlakukan sekitar pukul 12.00 WIB guna mengakomodasi wisatawan yang kembali dari kawasan Puncak.

“Untuk one way dari arah Puncak menuju Jakarta kemungkinan kami berlakukan sekitar pukul 12.00 ke atas,” ujarnya.

Ia memastikan kebijakan ganjil-genap belum diberlakukan selama periode libur panjang tersebut.

Selain Jalur Puncak, Satlantas Polres Bogor juga memprioritaskan pengamanan arus kendaraan di kawasan wisata Sentul dengan menyiagakan sekitar 60 personel gabungan dari Polres dan Polsek.

Pengaturan lalu lintas di kawasan Sentul difokuskan di Simpang Bellanova dengan menutup sementara putaran balik kendaraan atau u-turn guna mengurangi hambatan akibat perpotongan arus kendaraan.

Afif mengatakan pihaknya memprediksi peningkatan volume kendaraan wisata menuju kawasan Puncak mulai terjadi pada Jumat (15/5) dan Sabtu (16/5), sedangkan arus balik diperkirakan mencapai puncaknya pada Minggu (17/5/2026).

Satlantas Polres Bogor juga melibatkan sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas untuk membantu pengendara di jalur alternatif kawasan Puncak selama libur panjang berlangsung.

“Masyarakat yang melintas di jalur alternatif bisa meminta bantuan maupun petunjuk arah kepada supeltas yang didampingi personel Polres Bogor,” kata Afif.

