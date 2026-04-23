Jam Terbang Lebih dari 20 Tahun di Astra International, Rudy Didapuk Jadi Presdir

Jajaran Direksi PT Astra International Tbk (ASII) berfoto bersama usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/2026), dengan Rudy sebagai Presiden Direktur yang baru ditunjuk. (Foto: Dok Astra)

Namanya nasib, memang tidak pernah ada yang tahu. Namun, jika berbicara soal perkiraan atau spekulasi, bisa meleset, tetapi bisa juga tepat karena merujuk pada kebiasaan atau kelaziman.

Hal serupa terlihat dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Astra International Tbk (ASII) yang digelar Kamis (23/4/2026) di Menara Astra, Jakarta. Bahkan, sepekan sebelum RUPST, nama Rudy sudah lebih dulu mencuat.

Berdasarkan riwayat hidup yang diunggah di situs Astra.co.id, Rudy merupakan warga negara Indonesia yang lahir pada 1971. Ia diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur (Wapresdir) ASII berdasarkan keputusan RUPST pada 8 Mei 2025.

Selanjutnya, ia dipercaya menjabat Presiden Direktur (Presdir) ASII, menggantikan Djony Bunarto Tjondro, melalui RUPST yang digelar Kamis (23/4/2026).

Di ASII, Rudy sejatinya bukan orang baru. Lebih dari dua dekade, ia ikut membangun Astra hingga menjadi perusahaan dengan aset lebih dari Rp507 triliun.

Pada 2020, ia resmi bergabung dalam keluarga besar Astra di bagian Corporate Planning & Strategy. Komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan perusahaan pun tak diragukan.

"Kami ingin memastikan bahwa Astra terus bertumbuh dan relevan dengan motto 'pride of the nation'. Termasuk meneruskan apa yang telah dicapai Pak Djoni," kata Rudy saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Di tengah perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, tekad Rudy tentu tidak mudah. Namun, hal itu juga bukan misi yang mustahil. Dalam setiap kondisi sulit, selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan.

Apalagi, jam terbang Rudy di Astra sudah panjang. Ia pernah berkecimpung di sektor keuangan hingga agribisnis. Pada 2009–2013, Rudy menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Astra Buana. Selanjutnya, ia bergabung ke PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) sebagai Direktur Keuangan pada periode 2013–2017. Ia kemudian dipercaya sebagai Presiden Direktur Asuransi Astra pada 2017–2023.

Di level grup, Rudy juga sempat menjabat sebagai Direktur sebelum akhirnya diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur ASII melalui RUPS 2025. Kini, ia dipercaya menjadi nahkoda perusahaan.

Ke depan, Rudy akan mendorong pertumbuhan aset Astra melalui penguatan portofolio bisnis sebagai strategi jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek, fokus utama adalah menjaga stabilitas perusahaan.

"Kalau untuk jangka pendeknya tentu, situasi yang ada sekarang, kita ya menjaga perusahaan tetap stabil. Ukurannya tetap punya KPI itu," tutur Rudy.

Saat ini, Rudy juga masih memegang sejumlah posisi strategis di berbagai entitas Grup Astra. Di antaranya sebagai Presiden Komisaris PT Sedaya Multi Investama dan PT Astra Sedaya Finance, serta Wakil Presiden Komisaris PT United Tractors Tbk dan PT Toyota Astra Financial Services.

Rudy juga menjabat sebagai Komisaris di sejumlah entitas Astra Group, yakni PT Astra Tol Nusantara, PT Astra Nusa Perdana, PT Toyota-Astra Motor, PT Menara Astra, PT Astra Daihatsu Motor, dan PT Asuransi Astra Buana.

Dari sisi pendidikan, Rudy merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti, Master of Applied Finance dari University of Melbourne, Australia, serta telah menyelesaikan Advanced Management Program di INSEAD, Prancis.