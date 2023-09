Jamaah An Nadzir Tetapkan 1 Ramadan 1444 H pada Rabu 22 Maret

Jammah An Nadzir saat merayakan Idul Adha - (Foto: Getty Image)

Jemaah An Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi memutuskan jatuhnya 1 Ramadan 1444 Hijriah pada Rabu, 22 Maret 2023 ini. Hal ini sama sepertu tahun-tahun sebelumnya dimana Jamaah An Nadzir selama melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu dari Muhammadiyah dan Dahdlatul Ulama (NU).

“Dari perhitungan perjalanan bulan purnama Syaban 14, 15 dan 16, hingga pengamatan 3 bulan terakhir, yakni 27, 28 dan 29 Sya'ban. Pergantian bulan atau konjungsi/New Moon/Ijtima terjadi pada jam 01.26 WITA dini hari, maka diputuskan bahwa Jemaah An Nadzir, In Syaa Allah mulai sahur dengan niat puasa 1 Ramadan 1444 H, pada hari Rabu, 22 Maret 2023," kata Pimpinan Jemaah An Nadzir, Ustaz Samiruddin Pademmui dalam keterangan persnya, Senin (20/3/2023).

Dia mengatakan pihaknya secara rutin memantau dan melakukan perhitungan untuk bulan Hijriah. Selain perhitungan tersebut, Jamaah An Nadzir juga melakukan pemantauan terhadap fenomena alam seperti gerhana bulan dan matahari.

"Serta pasang surut air laut, sebagai salah satu indikator yang menjadi rujukan dan pertimbangan dalam perhitungan bulan," tuturnya.

Dia mengakui penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah pihaknya berbeda dengan pemerintah dan Muhammadiyah. Namun Samiruddin meminta semua pihak menghargai sikap jamaahnya dan tidak terlalu mempermasalahkannya.

"Mari kita senantiasa menjaga ukhuwah diantara umat Muslim, jika ada perbedaan, kita sikapi secara dewasa dan bijaksana," ucapnya.

Sebagai informasi, Muhammadiyah memutuskan 1 Ramadan 1444 H pada 23 Maret 2024. Sementara pemerintah, hingga saat ini belum menetapkan 1 Ramadan 1444 H. Rencananya Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pemantauan bulan pada 22 Maret 2024.

Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) rencananya akan menggelar sidang isbat 1 Ramadan 1444 H pada Rabu 22 Maret 2023. Sebanyak 123 lokasi di seluruh wilayah Indonesia ditetapkan sebagai titik rukyatul hilal sebagai persiapan untuk melaksanakan sidang isbat Ramadan 2023 ini.