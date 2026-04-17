Profil James Harris Simons, Investor yang Kaya Berkat Ilmu Matematika

Ukuran Font Kecil Besar

James Harris Simons atau yang lebih akrab disapa Jim simons, adalah pendiri Simons Foundation, Renaissance Technologies, investor, dan ahli matematika.

Melalui organisasi sosialnya, Simons Foundation, Jim menyumbangkan miliaran dolar Amerika Serikat untuk berbagai kegiatan filantropi yang mendukung penelitian dan pendidikan matematika serta sains.

Sosok yang dijuluki “Quant King” meninggal dunia pada usia 86 tahun di New York pada 10 Mei 2024, setelah berjuang melawan penyakit kanker paru-paru.

Biodata James Harris Simons

Nama lengkap : James Harris Simons

: James Harris Simons Nama panggilan : Jim Simons

: Jim Simons Tempat, tanggal lahir : Cambridge, Massachusetts, AS, 25 April 1938

: Cambridge, Massachusetts, AS, 25 April 1938 Zodiak : Taurus

: Taurus Wafat : Kota New York, AS, 10 Mei 2024

: Kota New York, AS, 10 Mei 2024 Orang tua : Matthew Simons dan Marcia

: Matthew Simons dan Marcia Pasangan : Barbara Bluestein (cerai), Marilyn Hawrys

: Barbara Bluestein (cerai), Marilyn Hawrys Anak-anak : 5

: 5 Pendidikan : Massachusetts Institute of Technology, University of California, Berkeley

: Massachusetts Institute of Technology, University of California, Berkeley Pekerjaan: Investor

James Harris Simons adalah putra tunggal dari pasangan Matthew Simons yang bekerja sebagai manajer umum di sebuah pabrik sepatu dan Marcia.

Pria yang akrab disapa Jim Simons ini dikenal sangat cerdas di bidang matematika sejak kecil.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Massachusetts Institute of Technology (MIT), ia langsung menerima gelar doktor dari University of California, Berkeley, saat berusia 23 tahun.

Pada 1964, selain mengajar di MIT dan Harvard University, Jim juga bekerja sebagai pemecah kode Soviet di Institute for Defense Analyses hingga tahun 1968.

Setelah itu, ia menghabiskan sepuluh tahun lamanya mengajar matematika di Universitas Stony Brook di Long Island, Amerika Serikat.

Perjalanan Jim Simons Terjun ke Pasar Saham

Atas desakan hidup, di mana biaya kehidupan yang terus meningkat setiap tahunnya, Jim mencari cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang.

Jim kemudian memutuskan mendirikan perusahaan bernama iStar yang bergerak di bidang pasar keuangan.

Sebelumnya, Jim hanya ahli matematikawan, ia tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dalam tentang keuangan ataupun pasar.

Namun, berkat keterampilan matematikanya, ia berhasil menemukan cara meneliti dan menghitung secara sistematis perdagangan bursa saham, hingga ia meraih kekayaan.

Dari keberhasilan ini, ia akhirnya mendirikan firma investasi yang diberi nama Renaissance Technologies.

Di perusahaan ini, Jim mengumpulkan banyak ahli matematika dan memberinya tugas untuk menciptakan model perdagangan, menganalisis informasi, dan memprediksi dinamika pasar saham.

Jim mengaku bahwa ia sengaja membangun sistem ini sebagai pembeda dengan perusahaan investasi lainnya.

Hasil penelitiannya berhasil memberi keuntungan besar bagi para investornya. Sejak saat itu, nama Jim Simon melambung di dunia investasi.

Mendirikan Yayasan Filantropi

Bersama istrinya, Marilyn Simons, mereka mendirikan yayasan bernama Simon Foundation pada tahun 1994 untuk mendukung ilmuwan dan organisasi yang terlibat dalam penelitian di bidang sains, matematika, dan pendidikan.

Pada tahun 2023, Jim dan istrinya dikabarkan memberikan US$500 juta melalui yayasan kepada Universitas Negeri New York di Stony Brook untuk dana beasiswa, penelitian, dan perawatan klinis.

Harta Kekayaan Jim Simons

Berdasarkan Forbes 2024, Jim Simons memiliki kekayaan bersih sebesar US$31,4 miliar yang nilainya setara dengan Rp538 triliun.

Dari kekayaannya itu, sosok yang dikenal sebagai perokok berat ini masuk dalam daftar miliarder 2024 di urutan ke-55 dan Forbes 400 tahun 2023 di urutan ke-25.