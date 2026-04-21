Jangan Cuma Beri Perintah! Wakasad Tuntut Semua Komandan Ciptakan Kekompakan Pasukan

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa (kanan) saat memberikan pengarahan kepada peserta pendidikan Calon Komandan Brigade/Resimen (Danbrig/Danmen), Calon Komandan Batalyon (Danyon), Calon Komandan Detasemen (Danden), serta Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), Bandung, Jawa Barat, Senin (20/4/2026). (Foto: Humas TNI AD)

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meminta prajurit calon komandan satuan untuk dekat dan hadir di tengah-tengah prajurit demi menciptakan kekompakan dan kesatuan dalam pasukan.

Hal itu dikatakan Mustafa saat memberikan pengarahan kepada peserta pendidikan calon Komandan Brigade/Resimen (Danbrig/Danmen), calon Komandan Batalyon (Danyon), calon Komandan Detasemen (Danden), serta Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam siaran pers tersebut, Mustafa menekankan seorang komandan tidak boleh hanya menjadi pihak yang memberi perintah saja, melainkan harus bisa membangun hubungan yang dekat dengan prajurit agar loyalitas dalam menjalankan tugas meningkat.

"Tidak hanya dibutuhkan kepedulian, tidak hanya dibutuhkan pengarahan-pengarahan, tetapi hatimu harus ada di situ, kamu harus cek, kamu harus turun, kamu harus bicara langsung. Komunikasi langsung dengan anggota harus kalian lakukan,” tutur Mustafa kepada para calon komandan.

Peran Komandan

Bahkan, lanjut Mustafa, seorang komandan satuan harus mampu berperan sebagai orang tua, mitra kerja, sekaligus guru dan pelatih bagi anggotanya guna membentuk prajurit yang tangguh, profesional, dan berkarakter.

Jika hubungan antara komandan satuan dan prajurit berhasil dibangun dengan baik, Mustafa yakin setiap tugas pertahanan negara dapat dituntaskan oleh pasukan dan komandan tersebut.

Melalui seleksi yang ketat serta pola pendidikan yang terprogram ini, dia berharap para peserta mampu menjadi komandan yang membawa pengaruh positif, membangun semangat, serta memperkuat soliditas satuan dalam pelaksanaan tugas.

Untuk diketahui, jumlah peserta pendidikan terdiri dari 27 orang peserta pendidikan Danbrig/Danmen, 115 orang peserta pendidikan Danyon/Danden, serta 53 orang peserta pendidikan Wadanyon.

Pendidikan dilaksanakan selama delapan minggu dengan penilaian meliputi aspek sikap dan perilaku (Sikku), jasmani, serta kemampuan menembak, renang militer, lintas medan, ketahanan mars, bela diri taktis, dan kesegaran jasmani.