John Herdman: Piala Asia 2027 Jadi Ajang Timnas Biasakan Diri Tampil di Luar Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan pentingnya Piala Asia 2027 bagi skuad Garuda. Menurut Herdman, turnamen antarnegara Asia tersebut memegang peran vital dalam roadmap jangka panjang PSSI menuju target lolos ke Piala Dunia 2030.

"Piala Asia sangat penting dalam tujuan jangka panjang Indonesia karena kita harus mulai terbiasa bermain di luar Indonesia. Ini adalah langkah penting yang harus kita ambil," katanya usai pengumuman hasil undian babak grup Piala Asia 2027 di Arab Saudi, Minggu (10/5/2026).

Sesuai hasil undian, Indonesia yang semula menempati pot keempat dipastikan tergabung di Grup F. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Thailand, Qatar, dan Japan. Menariknya, ini menjadi kali kedua secara beruntun Indonesia berada satu grup dengan Jepang dalam dua edisi Piala Asia.

Meski hasil undian menempatkan Indonesia di grup yang relatif berat, Herdman justru melihat sisi positif dari situ.

Ia mengaku antusias menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang dan Qatar, mengingat masih ada gap kualitas yang perlu dikejar Timnas Indonesia.

"Pada saat yang sama, kita juga harus terbiasa menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan menutup jarak yang saat ini masih ada antara Indonesia dengan Jepang atau Qatar. Jika kita ingin lolos ke Piala Dunia 2030, maka jarak itu harus diperkecil," tegasnya.

Lebih lanjut, Herdman menilai turnamen ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda dalam proses menuju target besar di 2030.

"Kami harus belajar mendapatkan hasil melawan lawan-lawan kuat tersebut. Semua persiapan yang kami lakukan selalu diarahkan menuju 2030. Ini tentang memberikan pengalaman kepada kelompok pemain ini," katanya.

Herdman menambahkan pengalaman bertanding dalam atmosfer kompetitif dan tekanan tinggi akan menjadi bekal penting bagi para pemain saat memasuki fase-fase krusial.

"Pengalaman-pengalaman itu, baik secara individu maupun kolektif, akan terus berkembang seiring kami lebih sering bersama dalam situasi bertekanan tinggi agar siap menghadapi momen besar di Kualifikasi Piala Dunia," ujarnya.