Jangan Tunggu APBN 2026 Jebol Hadapi Tekanan Global, Puan Minta Pemerintah Siapkan Antisipatif

Ukuran Font Kecil Besar

Perang Iran yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat (AS) memberikan tekanan nyata terhadap perekonomian global maupun nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut konflik yang meluas di Timur Tengah ini berisiko mendorong lonjakan harga energi, meningkatkan inflasi global, serta memperbesar ketidakpastian ekonomi dan keuangan dunia.

"Dampak tersebut telah mulai dirasakan dalam perekonomian nasional, antara lain terkait lonjakan harga bahan bakar minyak, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga kemasan berbahan plastik, terganggunya rantai pasok komoditas, serta ketidakpastian investasi global," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Ia menyatakan, konflik Iran memang terjadi jauh dari wilayah Indonesia, namun dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Saat ini, harga barang dan jasa mulai meningkat, yang berimbas pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

"Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional tetap berjalan, serta memastikan masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya," jelasnya.

Pada masa persidangan kali ini, kata putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu, DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) menegaskan pentingnya pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi tekanan global.

"APBN tahun anggaran 2026 menghadapi tekanan global yang semakin berat dan tidak menentu sebagai dampak dari dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia," kata Puan.

"Dalam situasi ini, pemerintah tidak boleh bersikap reaktif semata. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif dan terukur, serta memastikan APBN tetap kredibel dan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan dan melindungi rakyat," lanjut Puan.

Puan menambahkan, untuk mencapai kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dibutuhkan kesinambungan program-program pemerintah.

"Oleh karena itu, dalam kondisi tekanan fiskal seperti saat ini, diperlukan konsolidasi fiskal untuk mendorong program pemerintah yang diarahkan melindungi belanja yang paling menentukan stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan perlindungan rakyat, serta mengefisienkan belanja yang berdampak rendah bagi masyarakat," pungkas kader PDIP.