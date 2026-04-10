Janggal! Bos Rokok Haji Her Pertanyakan Pemanggilan KPK Kasus Bea Cukai

Pengusaha tembakau asal Madura, Khairul Umam atau Haji Her, saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026). (Foto: Inilah.com/ Reyhaanah A)

Ukuran Font Kecil Besar

Pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her mempertanyakan pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Haji Her menganggap pemanggilan oleh KPK sebagai hal yang janggal karena dirinya sama sekali tidak mengenal para tersangka kasus tersebut.

"Waktu ditanya kenal enggak dengan tersangka-tersangka itu, saya jawab tidak kenal satu pun,” kata Haji Her kepada Inilah.com melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Siap Dipertemukan Para Tersangka

Lebih dari itu, bahkan Haji Her menantang siap dipertemukan oleh para tersangka untuk membuktikan dirinya tak terlibat dan memang tidak kenal dengan para tersangka. "Termasuk cek saja apakah para tersangka ada nomor telepon saya," ujar Haji Her yang mengaku sangat heran dirinya dikaitkan dengan para tersangka.

Haji Her juga mengaku sudah menjawab dengan apa adanya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh KPK. “Saya jawab apa adanya semuanya. Orang Madura itu apa adanya. Enggak ada yang berbelit-belit,” tuturnya.

Sangkal Mangkir Pekan Lalu

Pengusaha yang juga dikenal sebagai 'Crazy Rich Madura' itu juga menyangkal tak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK pada pekan lalu. Ia menekankan pada awal April pekan lalu tak hadir di KPK lantaran surat pemanggilan belum diterima pihaknya.

"Hari Kamis inisiatif sendiri saya datang (ke KPK)," ucap Haji Her.

Bantahan tersebut disampaikan Haji Her menanggapi pernyataan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang menyebut surat panggilan telah dikirimkan kepada yang bersangkutan. Namun, Haji Her tidak memenuhi panggilan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Sudah ada panggilan tapi kalau kemudian panggilan itu tidak hadir atau yang bersangkutan tidak hadir,” kata Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Sebelumnya, Haji Her mengaku pemanggilannya ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap importasi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Selain mengaku tidak mengenal para tersangka kasus ini, Haji Her membantah mendapat fasilitas dari Bea dan Cukai.

Tetapkan Tujuh Tersangka

KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret pejabat Ditjen Bea Cukai. Mereka adalah eks Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiperiode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono.

Kemudian, Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri; Pegawai Ditjen BeaCukai Budiman Bayu Prasojo; Pemilik PT Blueray bernama John Field; dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan.

Para tersangka sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Teruntuk pihak dari PT Blueray, penyidik sudah melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).