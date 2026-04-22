Janice/Aldila Siap Debut di WTA 1000 Madrid Open

Petenis putri Indonesia Janice Tjen akan memulai musim tanah liat dengan debut di WTA 1000 Madrid Open 2026 dengan menggandeng rekan senegaranya Aldila Sutjiadi di sektor ganda.

Dikutip dari laman penyelenggara, Rabu, duo Janice/Aldila, yang meraih gelar WTA 250 Chennai Open di India pada November 2025, akan berhadapan dengan pasangan Ukraina-Denmark Martha Kostyuk/Clara Tauson pada babak pertama Madrid Open 2026.

Janice/Aldila sebelumnya berpasangan di Charleston Open 2026 namun kandas pada babak pertama.

​​​​​Janice awalnya berencana memulai musim tanah liat pada Rouen Open pekan lalu tetapi terpaksa mengundurkan diri dari ajang WTA 250 lantaran cedera setelah membela Indonesia dalam Piala Billie Jean King (BJK) di India.

Di Madrid, Janice sejatinya dijadwalkan untuk menghadapi unggulan ke-33 asal Yunani Maria Sakkari untuk nomor tunggal.

Namun, pertandingan tersebut dibatalkan karena status Sakkari naik ke unggulan untuk menggantikan Ekaterina Alexandrova yang mundur dengan alasan cedera.

Oleh karena itu, petenis kelahiran Jakarta yang saat ini berada di peringkat ke-39 dunia itu akan bersua petenis Rusia Alina Charaeva, yang menempati peringkat 129 WTA, pada laga pembukanya di stadion tenis La Caja Magica.

Janice belum membuahkan kemenangan pada empat turnamen ke belakang, tepatnya setelah "middle-east swing" di mana dia mendapatkan hasil positif dari turnamen di Abu Dhabi Open, Qatar Open, Dubai Championship, yang membawanya pertama kali masuk ke 40 besar dunia.

Dalam persiapannya menuju "Sunshine Double," Janice kandas pada babak pertama WTA 500 Merida Open di Meksiko. Petenis berusia 23 tahun itu juga terhenti pada babak pertama WTA 1000 Indian Wells dan Miami Open.

Masih di Amerika, Janice kemudian mengikuti WTA 500 Charleston Open tetapi lagi-lagi belum mampu membuahkan kemenangan.

Meski begitu, Janice tampil apik bersama tim Indonesia dalam laga Piala Billie Jean King (BJK) Grup I Asia Oceania di New Delhi, berhasil membawa Merah Putih lolos play-off qualifier, April 2026.