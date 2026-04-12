Jannik Sinner Kembali Rebut Takhta Nomor 1 Dunia!

Petenis Italia, Jannik Sinner, dipastikan akan kembali menduduki singgasana peringkat 1 dunia dalam daftar PIF ATP Rankings mulai Senin, 28 April 2026.

Kepastian ini didapat setelah Sinner tampil bak "monster" di lapangan tanah liat, mengamankan gelar juara di turnamen bergengsi Rolex Monte-Carlo Masters. Kemenangan gemilang ini sekaligus mengakhiri dominasi singkat Carlos Alcaraz di puncak dunia.

Comeback Fantastis

Hanya dalam waktu kurang lebih satu bulan, Sinner melakukan pencapaian yang hampir mustahil. Sebelum turnamen Indian Wells dimulai, ia tertinggal jauh 3.150 poin dari Alcaraz. Namun, petenis kelahiran San Candido ini menunjukkan mentalitas baja.

Ia menyapu bersih tiga gelar juara beruntun: Indian Wells, Miami, dan Monte-Carlo. Rentetan kemenangan ini membuat koleksi poinnya meroket menjadi 13.350, unggul tipis dari Alcaraz yang kini mengantongi 13.240 poin. Selisih 110 poin ini menjanjikan duel yang semakin panas di turnamen-turnamen tanah liat berikutnya.

Menembus Jajaran Elit

Kembalinya Sinner ke posisi teratas menandai pekan ke-67 dirinya sebagai petenis nomor satu dunia. Prestasi ini membawanya naik ke urutan ke-12 dalam daftar petenis dengan durasi terlama di puncak ATP, menggeser catatan Alcaraz yang tertahan di angka 66 pekan.

Sinner kini hanya terpaut 5 pekan lagi untuk melampaui rekor legenda Swedia, Stefan Edberg (72 minggu), yang kebetulan turut menyaksikan kehebatan Sinner langsung dari tribun Monte-Carlo.

Simbol Konsistensi Baru

Sejak pertama kali meraih peringkat satu dunia pada 10 Juni 2024 pasca-Roland Garros, Sinner telah membuktikan dirinya bukan sekadar "juara musiman".

Ia sempat mencatatkan rekor bertahan di posisi puncak selama 65 minggu berturut-turut—sebuah pencapaian yang menempatkannya sejajar dengan raksasa tenis seperti Roger Federer, Jimmy Connors, dan Novak Djokovic yang pernah merajai dunia lebih dari satu tahun tanpa terputus.

Meski sempat kehilangan posisi tersebut pada November tahun lalu, gelar di Monte-Carlo ini menjadi pesan tegas bagi dunia: Jannik Sinner telah kembali, dan ia tidak berencana melepas mahkotanya dengan mudah.