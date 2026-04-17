Jay Idzes Kokoh di Belakang, Sassuolo Sukses Tundukkan Como

Sabtu, 18 April 2026 - 05:25 WIB

Sabtu, 18 April 2026 - 05:25 WIB

Jay Idzes dari US Sassuolo beraksi saat pertandingan Serie A antara US Sassuolo Calcio dan Pisa SC di Stadion Mapei Citta del Tricolore pada 24 November 2025 di Sassuolo, Italia. (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Sassuolo meraih kemenangan penting 2-1 atas Como 1907 dalam lanjutan giornata ke-33 Liga Italia 2025/26 di Mapei Stadium pada Sabtu dini hari WIB.

Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes tampil penuh dan tampil solid saat mengawal pertahanan tuan rumah.

Sassuolo unggul dua gol melalui Cristian Volpato dan M'bala Nzola sebelum Como membalas lewat gol Nico Paz.

Tambahan tiga poin membawa Sassuolo naik ke posisi sembilan di klasemen sementara dengan 45 poin.

Sementara itu, Como 1907 tetap tertahan di peringkat kelima dengan 58 poin, demikian yang dilansir laman resmi Serie A.

Como tampil dominan dalam penguasaan bola sejak awal laga. Namun, Sassuolo justru lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-42 melalui Cristian Volpato. Berawal dari serangan balik cepat, Volpato melepaskan tembakan lob yang tak mampu dijangkau kiper Como, Jean Butez.

Keunggulan Sassuolo bertambah hanya dua menit berselang. Skema serangan balik kembali membuahkan hasil, kali ini lewat penyelesaian M’Bala Nzola yang mengubah skor menjadi 2-0.

Como tidak tinggal diam dan berhasil memperkecil ketertinggalan jelang turun minum. Nico Paz mencetak gol melalui sundulan yang menutup babak pertama dengan skor 2-1 untuk keunggulan Sassuolo.

Memasuki babak kedua, Como terus menekan demi mencari gol penyeimbang. Namun, lini pertahanan Sassuolo tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan hingga laga usai.

Jay Idzes menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang Sassuolo. Dia mencatatkan lima sapuan, dua blok tembakan, serta memenangkan empat dari lima duel perebutan bola sepanjang pertandingan.

Susunan Pemain

Sassuolo (4-3-3): Stefano Turati; Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes, Tarik Muharemovic, Woyo Coulibaly; Ismael Kone, Nemanja Matic, Kristian Thorstvedt; Cristian Volpato, M'Bala Nzola, Armand Lauriente

Como 1907 (4-2-3-1): Jean Butez; Alberto Moreno, Marx Kempf, Jacobo Ramon, Ivan Smolcic; Lucas Da Cunha, Maxence Caqueret; Martin Baturina, Nico Paz, Assene Diao; Alvaro Morata