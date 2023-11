Jefri Nichol Amanda Rawles Kembali Dipasangkan di Dear Nathan Thank You Salma

Jefri Nichol Amanda Rawles kembali disatukan dalam film Dear Nathan Thank You Salma. Film ini sekaligus menjadi penutup trilogi Dear Nathan, film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Erisca Febriani. Film yang disutradarai oleh Kuntz Agus ini akan mulai tayang pada 13 Januari 2022.

Jika sebelumnya lebih membahas tentang kisah cinta remaja antara Nathan (Jefri Nichol) dan Salma (Amanda Rawles), kini ceritanya sudah lebih dewasa. Karena keduanya sudah ada di fase sebagai mahasiswa.

Jefri Nichol Amanda Rawles tumbuh bersama karakter di Dear Nathan

Cerita berawal saat keduanya menjadi mahasis di sebuah kampus ternama. Nathan sibuk dengan kegiatan demonstrasi, sementara Salma sibuk mengagumi seorang musisi misterius pemilik channel YouTube Gema Senja. Meski sibuk dengan kehidupan masing-masing, kisah asmara keduanya masih baik-baik saja, sampai akhirnya Nathan membantu teman sekampusnya, yang. bernama Zanna.

Zanna (Indah Permatasari) menjadi korban pelecehan seksual, dan meminta bantuan Nathan untuk mengungkap kejadian tersebut. Saat Nathan sibuk dengan masalah Zanna, pada sisi lain, Salma justru berkenalan dengan seorang senior bernama Afkar (diperankan Ardhito Pramono).

Advertisement

Baca Juga: Kentongan Digital Dorong Korban Kekerasan Seksual di Semarang Berani Lapor

Afkar pun mengungkapkan perasaannya, mengatakan bahwa ia menyukai Salma. Di sinilah drama dan intrik mulai terasa memanas. Afkar yang tetap mencoba memenangkan hati Salma, sementara Nathan yang akhirnya tahu keberadaan Afkar, mulai mengkhawatirkan hubungannya.

Drama yang berani mengangkat isu kekerasan seksual

Film Dear Nathan Thank You Salma hadir bukan hanya mengangkat kisah drama percintaan anak muda. Tetapi juga dengan isu sosial di dalamnya, seperti kekerasan seksual. Pesan itu dengan jelas bisa terlihat dan kuat sebagai salah satu elemen penting di dalam film.

Bukan sekedar tambahan cerita, tetapi di dalam film, benar-benar memperlihatkan bagaimana hancurnya korban kekerasan seksual dan bagaimana sulitnya mendapatkan keadilan saat seorang berani bersuara tentang pengalaman tersebut.

Meski bukan pemeran utama yang menjadi korban tetapi, dua Jerfri Nichol Amanda Rawles, sebagai dua pemeran inti, terlibat intens dalam adegan-adegan yang berkaitan dengan kekerasan seksual tersebut.

Akhir yang indah untuk karakter Nathan dan Salma

Film persembahan Rapi Films dan Screenplay Films ini sebagai sajian yang menghibur namun juga sarat akan pesan moral di dalamnya. Selain berani mengungkap tentang isu kekerasan seksual, film ini juga berhasil membawa hubungan yang terus menurus bertambah dewasa di antara Nathan dan Salma.

Baca Juga: UU TPKS Bisa Jadi Pelindung Perempuan Korban Kekerasan

Pada film ini, menceritakan keduanya sama-sama bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan saling mendukung semua keputusan yang mereka ambil. Namun apakah hubungan mereka akan memiliki akhir yang baik? Dan seperti apa ujung dari film penutup trilogi Dear Nathan ini? Untuk mengetahuinya, harus menonton langsung film yang mulai tayang 13 Januari 2022 ini.