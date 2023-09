Jefri Nichol Pernah jadi Tukang Pizza

Aktor, Jefri Nichol pernah menjalani profesi menjadi tukang pizza. Setiap orang ingin sukses di Ibu Kota, sehingga membuat orang berlomba-lomba merantau. Tak terkecuali Jefri Nichol di film Jakarta vs Everybody. Berperan sebagai Dom yang membawa mimpi menjadi aktor tenar dari Padang, namun takdir berkata lain.

Dom terlanjur masuk ke dalam lingkaran pengedar narkoba. Ia pun mau tidak mau harus menjalani perannya sebagai seorang kurir narkoba. Tahu pekerjaannya ilegal dan berbahaya, ia pun tak kehabisan akal untuk mencari kedok. Berikut beberapa pekerjaan yang dilakoni Dom, demi menutupi jati dirinya sebagai seorang kurir narkoba.

1. Tukang antar pizza

2. Tukang es batu

3. Pengamen waria

Berseragam lengkap dan membawa sekotak pizza membuatnya tak terlihat seperti seorang kurir narkoba. Di film ini, Jefri Nichol memperlihatkan totalitasnya yang bisa berubah menjadi apa saja tergantung situasi yang dibutuhkan, seperti mengutip dari bioskoponline, Jakarta, Selasa, (01/11/2022).Dalam menjalankan misinya mengantarkan narkoba, ada saja hal-hal yang tak terduga. Misalnya pembeli yang tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Karena hal itu, Dom pun merasa ada yang tidak beres. Dengan cekatan ia langsung berubah wujud menjadi seorang pengantar es batu, dan menjauh dari lokasi di mana seharusnya ia menyerahkan paket narkoba.Akting Jefri Nichol sekali lagi diuji, karena di sini ia dituntut mengubah penampilannya menjadi pengamen waria demi keselamatannya. Memakai baju seksi dan makeup ala waria pun dilakoninya dengan apik.

Tak hanya tiga pekerjaan di atas, masih ada lagi beberapa lakon yang dijalaninya demi melancarkan aksinya sebagai kurir narkoba. Namun apakah semua yang ia lakukan benar-benar bisa menyelamatkannya dari polisi atau dari hal-hal buruk lainnya? Untuk tahu kisah Dom hingga akhir, jangan lewatkan film Jakarta vs Everybody yang tayang kembali di Bioskop Online.

Jakarta vs Everybody sendiri adalah sebuah film tentang anak rantau yang berjuang di tengah kerasnya Ibu Kota. Di film ini, Jefri Nichol berakting dengan Wulan Guritno, Ganindra Bimo, Dea Panendra, Asta Nurcahya dan aktor senior seperti Jajang C. Noer.

Film ini akan bercerita tentang Dom (Jefri Nichol) yang memutuskan pergi merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpinya sebagai aktor. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang menimpanya, ia bertemu dengan Pinkan (Wulan Guritno) dan Radit (Ganindra Bimo) yang membawanya semakin terperosok ke gelapnya kehidupan metropolitan Jakarta.