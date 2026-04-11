Jejak Panjang "Akuarium Butek" Petral

Ilustrasi. “Akuarium butek” Petral perlahan terbuka. Sistem pengadaan minyak yang lama tertutup kini diurai dalam penyidikan, mengungkap dugaan praktik yang membebani negara selama bertahun-tahun. (Desain: Inilah.com/Dede).

Ada masa ketika pengadaan energi nasional berlangsung dalam senyap—dikelola melalui mekanisme yang tampak formal, tetapi menyimpan ruang gelap di baliknya. Bertahun-tahun lamanya, sistem itu berjalan seperti akuarium yang airnya keruh. Publik bisa melihat bentuknya, tetapi tidak pernah benar-benar memahami isinya. Waktu berlalu, rezim berganti, lembaga dibubarkan. Namun jejaknya tidak hilang

Malam yang lembap menyelimuti Jakarta, Kamis, 9 April 2026. Di halaman Gedung Bundar Kejaksaan Agung, sorot lampu kamera memantul pada dinding tua yang selama puluhan tahun menjadi saksi berbagai perkara besar negeri ini.

Namun malam itu terasa berbeda. Bukan hanya karena jumlah kamera yang lebih banyak, atau deretan jaksa yang berdiri lebih rapat dari biasanya, melainkan karena perkara yang diumumkan seolah membawa kembali ingatan publik pada satu istilah lama: mafia migas.

Di hadapan awak media, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, membacakan penetapan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Nama yang disebut tidak asing. Salah satunya adalah Mohammad Riza Chalid (MRC)—pengusaha yang selama lebih dari satu dekade kerap disebut dalam pusaran tata kelola energi nasional, tetapi nyaris tak pernah benar-benar tersentuh proses hukum.

Dalam konferensi pers tersebut, Syarief menegaskan bahwa perkara ini berakar pada praktik yang berlangsung lama.

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral tahun 2008-2015,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Kalimat itu membuka kembali sebuah cerita panjang—tentang bagaimana sebuah sistem dibangun, dipelihara, dan pada akhirnya diduga disalahgunakan.

Petral dan Jejak Panjang Kronisme Migas

Untuk memahami perkara ini, jejaknya harus ditarik jauh ke belakang—ke tahun 1969. Pada masa itu, Indonesia berada dalam fase awal konsolidasi industri minyak. Pertamina, di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo, memegang kendali besar atas sektor energi nasional.

Di tengah kebutuhan untuk menembus pasar internasional, khususnya Amerika Serikat, dibentuklah sebuah entitas bernama Perta Group—cikal bakal Petral.

Sejak awal, struktur perusahaan ini tidak sederhana. Ia melibatkan berbagai yurisdiksi, mulai dari Petra Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama namun berkantor di Hong Kong, serta Petra Oil Marketing Corporation yang berbasis di California, Amerika Serikat. Pada 1978, kedua entitas ini kemudian melebur menjadi Petra Oil Marketing Limited di Hong Kong.

Namun yang lebih mencerminkan konteks zamannya adalah komposisi kepemilikan saham. Pada fase awal, saham perusahaan ini tidak sepenuhnya dimiliki negara. Pertamina memang memegang 40 persen. Namun sisanya tersebar pada pihak-pihak yang berada di lingkar kekuasaan.

20 persen saham dimiliki Hutomo Mandala Putra, 20 persen oleh Bob Hasan, dan 20 persen lainnya oleh Yayasan Karyawan Pertamina.

Struktur ini bukan sekadar pembagian saham. Ia mencerminkan bagaimana relasi antara negara, bisnis, dan kekuasaan terjalin erat pada masa Orde Baru.

Dalam kurun 1979 hingga 1992, operasional perusahaan dijalankan melalui Zambesi Investments Limited di Hong Kong hingga Pertamina Energy Services Pte Limited (PES) di Singapura. Pola ini memperkuat karakter lintas negara yang sejak awal melekat pada entitas tersebut.

Titik balik pertama datang pada 1998, ketika krisis ekonomi dan runtuhnya Orde Baru mendorong perubahan besar dalam tata kelola negara. Semangat reformasi menuntut pembersihan dari praktik kronisme.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaemandi (ketiga kanan) bersama Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (kedua kiri) menyampaikan keterangan kepada awak media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/4/2026). (Foto: Antara Foto/Asprilla Dwi Adha/agr).

Pertamina kemudian mengambil alih seluruh saham Perta Group. Pada 12 Februari 2001, nama perusahaan resmi berubah menjadi Pertamina Energy Trading Limited—Petral.

Secara formal, sejak saat itu Petral menjadi anak usaha yang sepenuhnya dimiliki negara. Namun perubahan kepemilikan tidak serta-merta mengubah praktik operasional.

Kantor pusat tetap berada di Hong Kong. Sementara kegiatan inti pengadaan minyak justru dijalankan melalui PES di Singapura. Di sanalah, dalam jarak ratusan kilometer dari Jakarta, keputusan-keputusan penting terkait pasokan energi nasional diambil.

Pilihan Singapura sebagai basis operasional memiliki alasan ekonomi. Negara kota itu merupakan salah satu pusat perdagangan minyak terbesar di dunia, dengan infrastruktur kilang yang maju dan jaringan distribusi yang luas. Hal ini menciptakan ketergantungan bagi Indonesia untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang siap konsumsi.

Namun, di sisi lain, Singapura menawarkan kerahasiaan perbankan dan kemudahan pendirian perusahaan cangkang yang ideal untuk menyamarkan jejak transaksi.

Melalui PES, mafia migas menyusup ke dalam mekanisme tender dengan cara yang sangat canggih dan rumit sehingga mampu berjalan selama puluhan tahun tanpa terdeteksi oleh auditor konvensional.

Dalam praktiknya, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin meningkat. Dari negara eksportir, Indonesia perlahan berubah menjadi importir bersih. Perubahan ini menempatkan Petral—dan terutama PES—pada posisi yang sangat strategis.

Nilai transaksi yang dikelola membengkak. Pada periode 2009 hingga 2013, pendapatan usaha Petral melonjak dari sekitar 11,2 miliar dolar AS menjadi lebih dari 33 miliar dolar AS per tahun. Total asetnya juga meningkat, dari sekitar 1,3 miliar dolar AS menjadi lebih dari 3,4 miliar dolar AS.

Namun di balik angka-angka besar itu, terdapat anomali yang mencolok. Laba bersih perusahaan hanya berada di kisaran 25 hingga 46 juta dolar AS per tahun. Dengan kata lain, margin keuntungan sering kali berada di bawah 0,2 persen.

Bagi sebagian pengamat, angka ini bukan sekadar kecil—melainkan mencurigakan. Sebab dalam bisnis dengan volume transaksi sebesar itu, margin yang terlalu tipis justru mengindikasikan bahwa nilai ekonomi utama mungkin tidak berada di dalam perusahaan, melainkan mengalir ke pihak lain dalam rantai pasok.

Pada 2012, Petral tercatat memiliki sekitar 55 perusahaan sebagai mitra usaha terseleksi. Namun identitas pemilik manfaat dari perusahaan-perusahaan tersebut sering kali tersembunyi di balik struktur korporasi berlapis di berbagai yurisdiksi, termasuk negara-negara suaka pajak.

Situasi ini menciptakan ruang yang sulit ditembus pengawasan. Di dalam sistem seperti itu, pihak ketiga memiliki ruang untuk masuk—bahkan memengaruhi keputusan strategis.

Membuka yang Selama Ini Tertutup

Tekanan terhadap tata kelola migas mencapai puncaknya pada akhir 2014. Pergantian pemerintahan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo membawa ekspektasi baru, bahwa praktik lama yang selama ini hanya menjadi wacana akan mulai disentuh secara nyata.

Pada 16 November 2014, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu, Sudirman Said, membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (TRTKM). Penunjukan Faisal Basri sebagai ketua tim menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin membawa pendekatan yang lebih terbuka—bahkan konfrontatif—terhadap persoalan ini.

Sejak awal bekerja, tim langsung menyoroti Petral dan anak usahanya, Pertamina Energy Services (PES), sebagai simpul utama persoalan. Faisal ketika itu tidak berbicara dengan bahasa yang normatif. Ia memilih menyampaikan kritik secara terbuka, bahkan cenderung tajam, terhadap sistem yang selama ini berjalan.

“Tahu nggak satu perusahaan yang ikut tender di Petral? Nggak kan? Siapa yang punya perusahaannya, ambil minyak dari mana, harganya berapa, itu bagaikan akuarium yang butek. Nggak jelas bagaimana prosedur dan pemainnya,” ujar Faisal Basri di Jakarta, 18 November 2014.

Pernyataan itu bukan sekadar kritik, tetapi juga pintu masuk bagi penyelidikan yang lebih dalam. Tim menemukan bahwa pusat persoalan bukan berada di kantor administratif Petral di Hong Kong, melainkan pada operasional harian pengadaan minyak yang dijalankan oleh PES di Singapura. Di sanalah proses tender berlangsung—dan diduga menjadi ruang utama terjadinya pengondisian.

Dalam berbagai temuan awal, tim mengidentifikasi bahwa banyak perusahaan peserta tender tidak memiliki kilang minyak sendiri. Mereka hanya berperan sebagai perantara, mengambil margin dari setiap transaksi yang pada akhirnya dibebankan kepada negara.

Situasi ini, menurut tim, tidak hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga membuka ruang bagi intervensi pihak ketiga.

Petugas mendampingi tersangka perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang Irawan Prakoso (tengah) seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/4/2026). (Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha)

Rekomendasi yang dikeluarkan TRTKM pada 30 Desember 2014 bersifat tegas, seluruh kegiatan pengadaan minyak harus dipindahkan dari PES di Singapura ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina di Jakarta.

Langkah ini dimaksudkan untuk menarik kembali kendali ke dalam negeri—mendekatkan proses pengadaan dengan pengawasan langsung.

Keputusan besar akhirnya diambil pada 13 Mei 2015. Pemerintah secara resmi mengumumkan pembubaran Petral beserta anak usahanya, PES dan Zambesi. Sudirman Said menyebut langkah ini sebagai bagian dari komitmen untuk memutus mata rantai praktik lama.

“Karena memang sesuai dengan arahan Presiden (Jokowi). Kita harus memutus masa lalu yang buruk, dan itu juga sejalan dengan rekomendasi tim reformasi tata kelola migas,” ujar Sudirman Said.

Keputusan tersebut segera memicu reaksi luas. Faisal Basri dalam sebuah jumpa pers pembubaran tim anti mafia migas, 15 Mei 2015, meminta agar Petral dilakukan audit forensik dan investigasi. Faisal merasa hanya dengan pembubaran saja tidak cukup. Dia meminta agar audit dilakukan untuk benar-benar menghentikan praktik para mafia migas.

“Agar tidak menjadi dongeng,” kata Faisal Basri.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa reformasi struktural saja tidak cukup tanpa penegakan hukum yang menyertainya.

Di tengah berbagai respons tersebut, Sudirman mencoba meredam polemik yang berkembang terlalu jauh. “Tidak usah ngomongin Petral lagi ya. Karena Petral itu hanya salah satu saja aspek yang musti dibenahi dalam urusan migas kita,” ujarnya di Istana Kepresidenan, 20 Mei 2015.

Namun bagi publik, justru di situlah pertanyaan menguat. Jika Petral hanya “salah satu aspek”, lalu siapa yang bertanggung jawab atas praktik yang telah berlangsung selama puluhan tahun

Untuk menjawab sebagian pertanyaan itu, Pertamina menunjuk firma audit independen asal Australia, KordaMentha, melakukan audit forensik terhadap operasional Petral Group periode Januari 2012 hingga Mei 2015. Hasil audit ini menjadi salah satu dokumen kunci.

KordaMentha menemukan adanya anomali dalam pengadaan minyak pada periode 2012–2014. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, jaringan tertentu diduga menguasai kontrak suplai senilai sekitar 18 miliar dolar AS—angka yang menunjukkan konsentrasi kendali pada kelompok terbatas.

Audit juga mengidentifikasi tiga pola utama penyimpangan.

Pertama, adanya intervensi pihak ketiga dalam proses pengadaan. Pihak ini tidak berada dalam struktur resmi, tetapi memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan jalannya tender, termasuk harga.

Kedua, kebocoran informasi sensitif. Data mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta kebutuhan minyak domestik bocor kepada pihak tertentu, membuat proses tender kehilangan sifat kompetitifnya.

Ketiga, praktik penggelembungan harga dan manipulasi diskon. Dalam satu kasus, pengadaan minyak jenis Zatapi dilakukan dengan harga sekitar 12,3 dolar AS per barel di atas harga pasar. Dalam kasus lain, diskon yang diperoleh dari pemasok tidak sepenuhnya dilaporkan—dari 1,3 dolar AS per barel, hanya 0,3 dolar AS yang tercatat.

Meski demikian, audit tersebut juga mencatat keterbatasan. Tanpa kewenangan membuka rekening pribadi, auditor tidak dapat secara langsung menelusuri aliran dana. Namun pola komunikasi—termasuk kebocoran email antara pihak internal dan vendor—cukup untuk menunjukkan adanya kolusi yang bersifat sistematis.

Jalan Panjang Penegakan Hukum

Setelah pembubaran Petral pada 2015 dan rampungnya likuidasi pada 2016, perkara ini sempat memasuki fase yang relatif sunyi. Beberapa langkah hukum memang dilakukan, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun bagi publik, perkembangan kasus ini terasa lambat, bahkan sempat dianggap jalan di tempat.

Sejumlah informasi yang beredar di ruang publik juga menyebut adanya faktor non-teknis yang diduga ikut memengaruhi lambannya penanganan perkara ini pada masa lalu. Informasi yang didapatkan Inilah.com, menyebut mandeknya proses hukum disebut-sebut tidak lepas dari adanya lobi-lobi di ruang tertutup yang melibatkan sejumlah elite pada saat itu.

Informasi tersebut juga menyebut adanya dugaan aliran dana hingga triliunan rupiah kepada sejumlah pihak untuk mengamankan perkara ini. Salah satu petinggi lembaga penegak hukum berinisial KR disebut diduga menerima sekitar Rp2 triliun, sementara SN yang disebut sebagai petinggi partai politik diduga menerima Rp600 miliar, serta koleganya FAR diduga menerima Rp400 miliar. Hingga kini, Inilah.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Dalam situasi yang diwarnai berbagai spekulasi itulah, penanganan perkara ini sempat berjalan lambat selama bertahun-tahun. Barulah pada Oktober 2025, seiring dengan pergantian pemerintahan ke tangan Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung mulai mengakselerasi penyidikan.

Dalam waktu sekitar enam bulan, lebih dari 60 saksi diperiksa. Dokumen-dokumen lama dibuka kembali, sementara bukti elektronik ditelusuri ulang untuk merangkai kembali peristiwa yang sebelumnya terputus.

Dari proses tersebut, penyidik menemukan keterkaitan antara kebocoran informasi internal dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Mohammad Riza Chalid (MRC). Temuan ini menjadi salah satu dasar penting dalam konstruksi perkara.

“Saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi.

Kalimat itu menandai pergeseran penting, dari dugaan menjadi konstruksi hukum yang lebih konkret dalam bentuk penetapan tujuh tersangka.

Penetapan tersangka pada April 2026 tersebut menyasar dua kelompok utama: pejabat internal yang memiliki otoritas pengadaan dan pihak swasta yang berperan sebagai pengatur di luar sistem. Kejaksaan Agung membagi peran masing-masing tersangka berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari audit forensik dan keterangan saksi-saksi kunci.

Mohammad Riza Chalid (MRC): Ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai beneficial owner dari sejumlah perusahaan yang sering memenangkan tender di Petral, seperti Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources (GER). Ia diduga sebagai aktor utama yang mengendalikan alur pengadaan dari luar dengan memanfaatkan pengaruh politik dan bisnisnya untuk memengaruhi pejabat Pertamina dan Petral.

IRW: Pihak swasta yang menjabat sebagai Direktur di berbagai perusahaan milik Riza Chalid. Ia berperan sebagai pelaksana lapangan yang melakukan komunikasi intensif dengan pejabat pengadaan untuk menyampaikan instruksi dan menerima bocoran informasi HPS.

Petugas mendampingi tersangka perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang Tafkir Husni (tengah) seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

BBG: Mantan Manajer Niaga pada Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina. Ia diduga berperan dalam memfasilitasi pengeluaran pedoman pengadaan pada Juli 2012 yang isinya bertentangan dengan notulensi rapat direksi, demi mengakomodasi kepentingan kelompok Riza Chalid.

AGS: Head of Trading Pertamina Energy Services (PES) tahun 2012-2014. Ia terlibat langsung dalam mengatur mekanisme tender di Singapura agar perusahaan-perusahaan tertentu yang telah dikondisikan bisa keluar sebagai pemenang meskipun penawarannya tidak efisien.

MLY: Senior Trader pada Pertamina Energy Services Pte Ltd periode 2009-2015. Perannya adalah mengeksekusi instruksi dari atasan dan pihak luar untuk memanipulasi data-data teknis penawaran agar sesuai dengan skema yang telah diatur oleh pihak ketiga.

NRD: Mantan Crude Trading Manager di PES. Ia terlibat dalam kebocoran informasi rahasia mengenai kebutuhan minyak mentah Indonesia dan ikut serta dalam menyetujui mekanisme pengadaan yang menyimpang dari aturan korporasi.

TFK: Mantan VP ISC PT Pertamina yang jabatan terakhirnya adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Ia diduga memberikan lampu hijau bagi skema pengadaan yang melibatkan banyak perantara, sehingga memperpanjang rantai pasok dan menaikkan harga beli Pertamina.

"Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri), sehingga ada mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," ujar Syarief.

Struktur ini menunjukkan bahwa praktik yang terjadi bukan tindakan individual, melainkan kerja kolektif dalam sebuah sistem yang telah berjalan lama. Penetapan tujuh tersangka pada April 2026 bukan hanya membuka kembali perkara lama, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sebuah sistem dapat bekerja dalam senyap selama bertahun-tahun.

Kejaksaan Agung menguraikan bahwa para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 603 KUHP Nasional. Penggunaan Pasal 603 menjadi penanda bahwa pendekatan hukum dalam perkara ini tidak lagi semata-mata mengandalkan instrumen lama, tetapi juga mencoba menjangkau bentuk-bentuk kejahatan yang lebih kompleks.

Dimensi transnasional ini menjadi penting, mengingat sebagian besar aktivitas pengadaan berlangsung di Singapura melalui PES. Di sanalah, menurut hasil audit dan penyidikan, banyak keputusan krusial diambil—mulai dari penentuan pemenang tender hingga skema harga.

Dampak dari praktik tersebut tidak berhenti pada lingkup korporasi. Kejaksaan Agung menekankan bahwa pengondisian pengadaan minyak dalam periode 2008–2015 telah menyebabkan harga BBM, termasuk Premium dan Pertamax, menjadi tidak wajar.

Selisih harga yang timbul akibat keberadaan perantara pada akhirnya dibebankan kepada negara melalui skema subsidi dan kompensasi. Dengan kata lain, kerugian yang terjadi tidak hanya tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setiap selisih harga, sekecil apa pun, ketika dikalikan dengan volume impor nasional, berubah menjadi beban yang signifikan. Beban ini kemudian membatasi ruang fiskal negara—mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor lain, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

“Untuk besarnya kerugian keuangan negara, saat ini sedang kami lakukan perhitungan bersama dengan rekan BPKP," kata Syarief.

Namun kerugian finansial hanyalah satu sisi dari persoalan. Yang tidak kalah penting adalah dampak institusional. Keterlibatan pejabat internal—mulai dari level manajer hingga posisi strategis—menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti itu, sistem bukan hanya gagal mencegah penyimpangan, tetapi justru menjadi bagian dari masalah.

Relasi antara pihak internal dan eksternal yang terbangun dalam proses pengadaan memperlihatkan bagaimana batas antara kewenangan formal dan kepentingan pribadi menjadi kabur.

Dalam konteks ini, apa yang terjadi di Petral tidak lagi dapat dilihat sebagai kasus individual. Ia adalah gambaran dari kegagalan sistemik.

Memutus Rente

Dampak lain yang kerap luput dari perhatian adalah keterkaitannya dengan arah kebijakan energi nasional.

Selama periode ketika impor minyak menjadi aktivitas utama, pembangunan kilang domestik berjalan lambat. Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri semakin dalam, sementara kapasitas pengolahan di dalam negeri tidak berkembang secara signifikan.

Dalam berbagai kesempatan, Faisal Basri menyinggung keterkaitan ini.

"Saya setuju bagaimana konsep kedaulatan energi bukan sebagai komoditas, karena jika menjadi komoditas akan menjadi mafia bagi beberapa orang," kata Faisal Basri, Juni 2014.

Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa persoalan Petral tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan struktur insentif yang membentuk kebijakan energi nasional selama bertahun-tahun. Ketika impor menjadi ladang keuntungan bagi pihak tertentu, maka dorongan untuk membangun kemandirian energi menjadi melemah.

Kasus Petral, dalam keseluruhannya, memperlihatkan perjalanan panjang—dari pembentukan pada era Orde Baru, reformasi pasca-1998, pembubaran pada 2015, hingga penetapan tersangka lebih dari satu dekade kemudian.

Ia bukan hanya cerita tentang sebuah perusahaan, tetapi tentang bagaimana tata kelola sumber daya strategis dapat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kelemahan pengawasan.

Pembubaran Petral pada 2015, yang didorong oleh Sudirman Said dan didukung oleh temuan tim Faisal Basri, menjadi langkah penting. Namun langkah tersebut baru menyentuh struktur di permukaan.

Penetapan tersangka pada 2026 membuka lapisan yang lebih dalam—tentang aktor, peran, dan mekanisme yang selama ini bekerja di balik layar. Meski demikian, perkara ini belum mencapai garis akhir.

“Ya jelas, sekarang kan tumpuan (pencarian Riza Chalid) ada di Interpol. Posisi di situ. Tapi dengan penetapan tersangka baru ini kan semua berkembang, setidak-tidaknya aset (Riza Chalid) lagi dikejar,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, Jumat 10 April.

Masih ada proses hukum yang harus dijalani. Masih ada aset yang perlu ditelusuri dan dipulihkan. Masih ada pihak-pihak lain yang mungkin akan terungkap seiring berjalannya persidangan. Masih ada pula pekerjaan rumah (PR) berat untuk menemukan sosok Riza Chalid yang kini tak jelas rimbanya.

Kasus ini, pada akhirnya, menjadi pengingat bahwa tata kelola energi tidak hanya soal pasokan dan harga. Ia menyangkut integritas institusi, akuntabilitas kebijakan, dan keberanian untuk membuka ruang yang selama ini tertutup.

Dan ketika ruang itu akhirnya terbuka, seperti yang terjadi pada malam 9 April 2026, yang terlihat bukan hanya pelanggaran—melainkan sebuah sistem yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa benar-benar terlihat.