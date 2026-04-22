Jejak Panjang Sengketa NCD CMNP hingga Putusan Ganti Rugi terhadap Hary Tanoe

Sengketa antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan Hary Tanoesoedibjo memasuki babak akhir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Dalam putusan yang dibacakan pada 22 April 2026, para tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar USD 28 juta, ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 2002 hingga pelunasan, serta ganti rugi immateriil Rp50 miliar.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Dolar Amerika Serikat)," bunyi amar putusan dikutip Inilah.com.

Nilai tersebut jauh di bawah tuntutan CMNP yang mencapai hampir Rp120 triliun.

Sejatinya, sengketa ini bukan perkara baru. Kasus ini telah berlarut lebih dari dua dekade dan bermula dari transaksi finansial pada 1999, saat kondisi ekonomi nasional masih bergejolak pascakrisis.

Dari sinilah perkara bermula.

Pada 1999, CMNP dan Hary Tanoe menyepakati pertukaran instrumen keuangan. Hary Tanoe menyerahkan NCD senilai USD 28 juta yang diterbitkan Unibank.

Sebagai gantinya, CMNP memberikan Medium Term Note (MTN) sebesar Rp163,5 miliar serta obligasi tahap II senilai Rp189 miliar. NCD tersebut diserahkan secara bertahap pada 27 dan 28 Mei 1999 dan saat itu transaksi dianggap selesai.

Namun persoalan muncul pada 2001 ketika Unibank ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Operasional bank berhenti dan menimbulkan ketidakpastian terhadap instrumen yang telah diterbitkan.

Foto Ariawan Gunadi bersama Hary Tanoesoedibjo yang menjadi sorotan dalam persidangan dugaan NCD palsu. (Foto: Inilah.com/Tangkapan Layar).

CMNP kemudian mencoba mencairkan NCD tersebut pada 22 Agustus 2002. Namun, pencairan gagal karena bank penerbit tidak lagi beroperasi.

Sejak saat itu, CMNP menilai persoalan tidak sekadar gagal cair. Perusahaan menduga terdapat masalah mendasar terkait keabsahan NCD. Instrumen tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan karena diterbitkan dalam dolar Amerika Serikat dan memiliki tenor lebih dari dua tahun, sementara aturan Bank Indonesia membatasi maksimal 24 bulan.

CMNP juga menduga pihak pemberi instrumen telah mengetahui ketidaksesuaian tersebut sejak awal. Kerugian pun dihitung, mencakup nilai pokok hingga bunga yang terus berjalan selama bertahun-tahun.

Setelah lebih dari 20 tahun tanpa penyelesaian, CMNP membawa perkara ini ke jalur hukum pada 2025 dengan menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam gugatan tersebut, CMNP menuntut ganti rugi sebesar Rp119.850.504.904.086 atau hampir Rp120 triliun. Nilai itu terdiri dari kerugian materiil Rp103.463.504.904.086 dan immateriil Rp16.387.000.000.000.

Menjelang putusan, kuasa hukum CMNP dari Law Firm Lucas, S.H. & Partners menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim akan mengabulkan gugatan tersebut.

"Dan menimbulkan kerugian senilai Rp119 triliun akibat tidak dapat dicairkannya Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diserahkan Hary Tanoe melalui PT. MNC Asia Holding (dahulu Bhakti Investama) kepada CMNP," kata Lucas dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Pihak CMNP juga menilai dalil pembelaan dari kubu tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"Terbukti dalih-dalih yang selama ini disampaikan Hary Tanoe dan MNC yakni daluarsa, Nebis In Idem, Kurang Pihak dan terkait transaksi adalah Jual Beli adalah tidak berdasar hukum sama sekali," katanya.

Suasana sidang gugatan perdata antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) melawan Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026). Sidang dengan agenda penyerahan bukti tambahan dari para pihak tersebut berlangsung di hadapan majelis hakim. (Foto: Inilah.com/Rizki).

"Justru gugatan yang diajukan oleh CMNP telah tepat sasaran dan sejatinya hubungan hukum yang terjadi adalah tukar menukar surat berharga antara CMNP dengan Hary Tanoe melalui PT. MNC Asia Holding. Bahkan sangat jelas peranan Hary Tanoe sebagai inisiator terjadinya pertukaran surat berharga tersebut," lanjut keterangan yang sama.

CMNP juga meminta pengadilan mengabulkan sita jaminan terhadap aset milik tergugat, termasuk properti di luar negeri.

"Selanjutnya pengajuan sita jaminan terhadap harta milik Hary Tanoe dan PT. MNC Asia Holding guna mengganti kerugian yang dialami oleh CMNP, termasuk tanah dan bangunan atau rumah milik Hary Tanoe yang beralamat di 809 North Canon Drive, Beverly Hills, CA 90210, Amerika Serikat yang nilainya ditaksir USD 13 juta atau lebih dari Rp227 miliar, layak untuk dikabulkan," jelasnya.

Menurut CMNP, permohonan sita jaminan tersebut beralasan mengingat besarnya kerugian yang diklaim. Mereka juga mengungkap total aset yang berhasil diinventarisasi mencapai lebih dari Rp34 triliun.

Selain itu, CMNP menyoroti bukti yang diajukan pihak tergugat dalam persidangan.

"Bukti-bukti yang disampaikan Hary Tanoe dan PT. MNC Asia Holding tidak relevan dan hampir semua berupa fotokopi tanpa disertai aslinya, termasuk keterangan saksi-saksi yang tidak memahami konteks perkara, ahli yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Sangat berbanding terbalik dengan bukti asli dan saksi maupun ahli yang CMNP hadirkan," tuturnya.

Dalam proses persidangan, kuasa hukum CMNP juga menelusuri aset milik tergugat. Total aset yang berhasil diinventarisasi mencapai Rp34.598.455.100.000, terdiri dari Rp15.613.983.300.000 milik Hary Tanoe dan Rp18.984.471.800.000 milik PT MNC Asia Holding Tbk.

"Jadi untuk total, untuk harta kekayaan dari Hary Tanoe selaku tergugat I itu ada Rp 15.613.983.300.000. Itu yang sementara kami berhasil inventarisir. Dan untuk harta kekayaan dari PT MNC Asia Holding selaku tergugat II itu ada Rp 18.984.471.800.000. Sedangkan nilai tuntutan yang kami minta di dalam gugatan itu adalah Rp 120.000.000.000 kurang lebih. Jadi ini masih di bawah," kata kuasa hukum CMNP, Henry Lim, di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

Putusan pengadilan ini sekaligus menutup sengketa panjang yang bermula sejak 1999.

"Allah Maha Baik, orang boleh berupaya mendzalimi saya, boleh menghina saya, memfitnah saya, tapi ada Allah disamping saya. Dan hari ini Allah membuktikan kebesaran-Nya. Kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri," ujar Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), Jusuf Hamka, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2026).

