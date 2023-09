Jelang Akhir Tahun, Suku Cadang Mobil Honda Diskon Hingga 90 Persen

Honda Prospect Motor (HPM) menawarkan diskon suku cadang hingga 90 persen bagi para loyalis mobil Honda di Indonesia hingga 5 Januari 2023. Menjelang akhir tahun ini, Honda juga menawarkan berbagai program penjualan menarik untuk seluruh konsumen mobil Honda.

Model mobil Honda yang mendapat diskon suku cadang asli Honda hingga 90 persen di antaranya adalah Honda Accord (produksi tahun 1989-2007), Honda City (1998-2007), Honda Civic (1984-2007), Honda CR-V (2001-2007), Honda Jazz (2004-2007), Honda Odyssey (1997-2007), dan Honda Stream (2002-2005).

Adapun bagian yang termasuk ke dalam program promosi ini adalah kategori body parts, upholstery, transmisi, electrical/exhaust/heater, setir/rem/suspensi, mesin, dan aksesoris.

Bagi konsumen yang akan melakukan pembelian suku cadang, dapat langsung melakukan pemesanan melalui bagian suku cadang di diler resmi Honda terdekat.

"Program penawaran ini merupakan apresiasi bagi konsumen yang telah setia memilih dan menggunakan produk kami. Dengan adanya penawaran khusus untuk para loyalis Honda, kami harap dapat semakin memudahkan mereka untuk mendapatkan suku cadang asli Honda," kata Assistant General Manager Service & Parts Division HPM Denny Mulia Tamira dalam keterangannya yang dikutip Inilah.com, Minggu (11/12/2022).

Selain menawarkan program aftersales, Honda juga terus menawarkan berbagai program penjualan bagi konsumen yang ingin memiliki Honda CR-V.

Untuk pembelian Honda CR-V di periode November-Desember 2022, konsumen dapat kemudahan cicilan dengan bunga 0 persen untuk masa tenor hingga 2 tahun. Untuk pembelian di periode ini, konsumen juga akan dapat menikmati bonus berupa gratis biaya perawatan berkala (jasa plus parts sampai dengan 50.000 kilometer atau 4 tahun).

Honda juga mengadakan program Share Your Redefined Experience! di mana konsumen perlu untuk mengunggah pengalaman saat melakukan aktivitas test drive dengan All New Honda BR-V atau Honda City Hatchback di Instagram Reels.

Dari tantangan tersebut, konsumen akan langsung mendapatkan Daily Rewards senilai Rp5 juta yang dapat diklaim saat melakukan pembelian All New Honda BR-V atau Honda City Hatchback RS.

Selain itu, konsumen juga berkesempatan meraih hadiah tambahan hingga Rp10 juta apabila karya yang diunggah di Instagram Reels terpilih sebagai Weekly Winner dan Monthly Winner.